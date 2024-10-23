Семья в слезах: женщина составила список подарков, которые она не хочет получать

Одна женщина показала семье антисписок вещей, которые больше не хочет получать на Рождество. Однако ее "решение проблемы" обидело некоторых родственников.

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33-летняя женщина вызвала споры среди пользователей соцсетей, составив антирождественский список подарков, которые она не хочет получать от своей семьи. Своими желаниями она поделилась на популярном форуме Reddit.

Некоторые члены ее семьи поддержали подобную идею, но другие считают, что это грубо и портит лучшую часть Рождества.

"Признаюсь, мне сложно покупать подарки. Мне действительно не нужно больше вещей, чем у меня есть, у меня и так много их. К тому же, я достаточно стабильна в финансовом плане и имею достаточно недорогих хобби, чтобы обычно просто купить себе что-нибудь, когда мне этого хочется", — начала свой рассказ женщина.

Она рассказала, что ее мама уже начала спрашивать ее, что она хочет получить на Рождество, чтобы пораньше начать делать покупки, и ожидает, что она сразу же придумает ответ.

"Все это делается в документе Google, который передается всей семье, а затем люди переписываются, чтобы обсудить, кто что получит, чтобы мы случайно не купили друг другу одну и ту же вещь. Я не могла придумать, чего бы мне хотелось. Я попросила несколько билетов на спортивные матчи, глупые игрушки, ароматические свечи и подарочные карты в несколько ресторанов. Пытаясь придумать идеи для подарков, я в основном с ужасом представляла себе все те вещи, которые обычно дарят на Рождество, а потом приходится искать для них место. Я решила составить список вещей, которые не стоит мне покупать, решив, что это может быть так же полезно, как и список вещей, которые я хочу. В список я включила такие вещи, как "прикольные" носки, Funko Pops, все, что мне нужно собрать, а также пледы, подушки, украшения и т. д.", — написала автор.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Однако не успела она снова открыть документ, чтобы добавить в него список нужных ей вещей, как ей позвонила мама и пожаловалась на ее "антисписок".

"Моя мама позвонила и спросила, почему я так поступила, и пожаловалась, что мне никогда не нравятся подарки, которые она мне дарит. Я уже не раз говорила ей, что не хочу эти вещи, а она помнит об этом целый год, а на следующий покупает мне пару носков или тапочек, которые потом присоединяются к четырем другим парам, которые я уже не ношу", — добавила она.

Женщина спросила у пользователей форума правильно ли она поступила, но их мнения разделились.

"Плохой тебя делает не список, а то, как ты его сформулировала. Ты могла бы просто сказать, что у тебя достаточно этих вещей и тебе больше ничего не нужно — так ты не заставила бы свою мать чувствовать себя виноватой за то, что она покупала их раньше, и выглядела бы более благодарной";

"Я думаю, что указание вещей, которые вам не нужны, будет воспринято как полезное для одних и неблагодарное для других. Возможно, лучше было бы использовать эту энергию, чтобы придумать более практичные идеи подарков и добавить их в свой список. Будь то туалетные принадлежности, которыми вы регулярно пользуетесь. То, что вам пригодится. Черт возьми, в прошлом году в списке моей сестры были батарейки и лампочки";

"Не знаю, ошибается ли кто-то на самом деле, но я бы не хотел принимать участие в Рождестве, где люди составляют подобные списки".

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