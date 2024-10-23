Сім'я в сльозах: жінка склала список подарунків, які вона не хоче отримувати

Одна жінка показала родині антисписок речей, які більше не хоче отримувати на Різдво. Однак її "вирішення проблеми" образило деяких родичів.

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33-річна жінка викликала суперечки серед користувачів соцмереж, склавши антиріздвяний список подарунків, які вона не хоче отримувати від своєї родини. Своїми бажаннями вона поділилася на популярному форумі Reddit.

Деякі члени її сім'ї підтримали таку ідею, але інші вважають, що це грубо і псує найкращу частину Різдва.

"Зізнаюся, мені складно купувати подарунки. Мені справді не потрібно більше речей, ніж у мене є, у мене і так багато їх. До того ж я досить стабільна у фінансовому плані та маю достатньо недорогих хобі, щоб зазвичай просто купити собі що-небудь, коли мені цього хочеться", — розпочала свою розповідь жінка.

Вона розповіла, що її мама вже почала питати її, що вона хоче отримати на Різдво, щоб раніше почати робити покупки, і очікує, що вона одразу ж придумає відповідь.

"Усе це робиться в документі Google, який передають усій сім'ї, а потім люди листуються, щоб обговорити, хто що отримає, щоб ми випадково не купили одне одному одну й ту саму річ. Я не могла придумати, чого б мені хотілося. Я попросила кілька квитків на спортивні матчі, дурні іграшки, ароматичні свічки і подарункові карти в кілька ресторанів. Намагаючись придумати ідеї для подарунків, я здебільшого з жахом уявляла собі всі ті речі, які зазвичай дарують на Різдво, а потім доводиться шукати для них місце. Я вирішила скласти список речей, які не варто мені купувати, вирішивши, що це може бути так само корисно, як і список речей, які я хочу. У список я занесла такі речі, як "прикольні" шкарпетки, Funko Pops, усе, що мені потрібно зібрати, а також пледи, подушки, прикраси тощо", — написала авторка.

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Однак не встигла вона знову відкрити документ, щоб додати до нього список потрібних їй речей, як їй зателефонувала мама і поскаржилася на її "антисписок".

"Моя мама зателефонувала і запитала, чому я так вчинила, і поскаржилася, що мені ніколи не подобаються подарунки, які вона мені дарує. Я вже не раз казала їй, що не хочу ці речі, а вона пам'ятає про це цілий рік, а наступного року купує мені пару шкарпеток або капців, які потім приєднуються до чотирьох інших пар, які я вже не ношу", — додала вона.

Жінка запитала у користувачів форуму чи правильно вона вчинила, але їхні думки розділилися.

"Поганою тебе робить не список, а те, як ти його сформулювала. Ти могла б просто сказати, що в тебе достатньо цих речей і тобі більше нічого не потрібно — так ти не змусила б свою матір почуватися винною за те, що вона купувала їх раніше, і виглядала б більш вдячною";

"Я думаю, що зазначення речей, які вам не потрібні, буде сприйнято як корисне для одних і невдячне для інших. Можливо, краще було б використати цю енергію, щоб придумати більш практичні ідеї подарунків і додати їх до свого списку. Будь то туалетні приналежності, якими ви регулярно користуєтеся. Те, що стане вам у пригоді. Чорт забирай, торік у списку моєї сестри були батарейки і лампочки";

"Не знаю, чи помиляється хтось насправді, але я б не хотів брати участь у Різдві, де люди складають подібні списки".

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