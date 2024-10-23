Обещала рассказать жене: модель OnlyFans шантажировала мужчину, но получила приговор суда, детали

Бетани Гай получила два года тюрьмы условно и 225 часов неоплачиваемых общественных работ. От женщины требуют пройти 12 сеансов психотерапии и 15 дней реабилитации в службе пробации, а также выплатить потерпевшему компенсацию в размере 450 фунтов.

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Модель OnlyFans Бетан Гай из города Суиндон, расположенного в британском графстве Уилтшир, была освобождена из зала суда по делу о вымогательстве денег со своего 29-летнего женатого подписчика. Она требовала сотни фунтов от клиента, который подписался на ее контент для взрослых, и угрожала рассказать его жене, если он не заплатит, пишут журналисты издания Daily Star.

Журналисты пишут, что эта пикантная история началась тогда, когда мужчина в июле-августе 2022 года начал переписываться с моделью для взрослых. После того, как он купил несколько ее фото, Гай начала активно требовали его покупать ее контент, потому что узнала, что ее подписчик является женатым мужчиной, обещая рассказать его жене о его делах.

В панике мужчина выплатил шантажистке 450 фунтов стерлингов, однако она не остановились в своих требованиях. После чего мужчина обратился в полицию с заявлением о шантаже. В конце октября 2023 года правоохранители задержали онлайн-модель, а уже в декабре этого же года она признала свою вину в преступлении, за которое ей могло светить до 14 лет тюрьмы.

СМИ указывает, что в феврале этого года судья королевского суда Суиндона Джейсон Тейлор отложил принятие окончательного решения в отношении Бетан Гей на полгода. Однако ожидая приговора, подсудимая продолжала рекламировать свой профиль OnlyFans, на котором размещены ее фотографии и видеоматериалы ее сексуальной активности.

После недели технической задержки, 23 октября судья Тейлор огласил приговор: Бетани Гай признана виновной в совершении преступления, получает двухлетний срок заключения с отсрочкой на два года, что позволило ей освободиться из зала суда. Также суд обязал вебкам модель выполнить 225 часов неоплачиваемых общественных работ, пройти 12 сеансов психотерапии и 15 дней реабилитации в службе пробации. Гай должна выплатить потерпевшему компенсацию в размере 450 фунтов стерлингов.

В июле 2024 года перед оглашением приговора, Бетан Гай написала в своем Instagram, что считает свое преступление "ошибкой и глупостью". Она сожалеет, что не может вернуться в тот момент, "когда это произошло" и исправить свою ошибку.

"Это была просто ошибка, но эта маленькая ошибка сейчас стоила мне столько боли и страха, что я даже не могу объяснить. Если бы я кому-то давала совет, то советовала бы не думать, что ты — неприкасаемый, потому что однажды это тебя настигнет".

Полиция Суиндона подтвердила вступление приговора в законную силу. Представительница правоохранителей Эмма Росситер призывает всех граждан "не бояться обращаться в полицию, если об этом трудно сказать". Она отмечает, что количество преступлений подобного типа с вымогательством через соцсети продолжает расти, а потому призывают всех быть бдительными и сообщать правоохранителям, если пришлось столкнуться с этим.

Напомним, Фокус писал о том, сколько выплатили создателям контента за время существования OnlyFans. С начала запуска платформы в 2016 году, ее пользователями стало 400 млн человек, а количество создателей перевалило за отметку в четыре миллиона человек.

Также мы рассказывали, как мужчина потратил $135 тысяч на OnlyFans, пока его жена лечилась от рака. Семилетний брак Мелинды Лэм развалился, а муж, подсев на OnlyFans и потратив все деньги, угрожал убить ее и покалечить сына.