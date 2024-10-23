Обіцяла розповісти дружині: модель OnlyFans шантажувала чоловіка, але отримала вирок суду, деталі

Бетані Гай отримала два роки тюрми умовно та 225 годин неоплачуваних громадських робіт. Від жінки вимагають пройти 12 сеансів психотерапії та 15 днів реабілітації в службі пробації, а також виплатити потерпілому компенсацію в розмірі 450 фунтів.

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Модель OnlyFans Бетан Гай із міста Свіндон, що розташоване у британському графстві Вілтшир, була звільнена з зали суду у справі щодо вимагання грошей зі свого 29-річного одруженого підписника. Вона вимагала сотні фунтів від клієнта, який підписався на її контент для дорослих, і погрожувала розповісти його дружині, якщо він не заплатить, повідомляють журналісти видання Daily Star.

Журналісти пишуть, що ця пікантна історія почалася тоді, коли чоловік у липні-серпні 2022 року почав переписуватися з моделлю для дорослих. Після того, як він купив кілька її фото, Гай почала активно вимагали його купувати її контент, бо дізналася, що її підписник є одруженим чоловіком, обіцяючи розповісти його дружині про його справи.

В паніці чоловік виплатив шантажистці 450 фунтів стерлінгів, однак вона не зупинилися у своїх вимогах. Зрештою чоловік звернувся до поліції з заявою про шантажування. Наприкінці жовтня 2023 року правоохоронці затримали онлайн-модель, а вже в грудні цього ж року вона визнала свою провину у злочині, за який передбачається до 14 років тюрми.

ЗМІ зазначає, що в лютого цього року суддя королівського суду Свіндона Джейсон Тейлор відклав ухвалення остаточного рішення щодо Бетан Гей на пів року. Однак, очікуючи вироку, підсудна продовжувала рекламувати свій профіль OnlyFans, на якому розміщено фотографії та відеоматеріали її сексуальної активності.

Після тижня технічної затримки, 23 жовтня суддя Тейлор оголосив вирок: Бетані Гай визнана винною у скоєнні злочину, отримує дворічний термін ув’язнення з відстрочкою на два роки, що дозволило їй звільнитися з зали суду. Також суд зобов'язав вебкам-модель виконати 225 годин неоплачуваних громадських робіт, пройти 12 сеансів психотерапії та 15 днів реабілітації в службі пробації. Гай має виплатити потерпілому компенсацію в розмірі 450 фунтів стерлінгів.

У липні 2024 року, перед оголошенням вироку, Бетан Гай написала у своєму Instagram, що вважає свій злочин "помилкою та дурістю". Вона шкодує, що не може повернутися в той момент, "коли це сталося" і виправити свою помилку.

"Це була просто помилка, але ця маленька помилка зараз коштувала мені стільки болю та страху, що я навіть не можу пояснити. Якби я комусь давала пораду, то радила би не думати, що ти — недоторканий, бо одного дня це тебе наздожене".

Поліція Свіндона підтвердила набуття вироку законної сили. Представниця правоохоронців Емма Россітер закликає всіх громадян "не боятися звертатися до поліції, якщо про це важко сказати". Вона відзначає, що кількість злочинів із вимаганням через соцмережі продовжує зростати, а тому закликають всіх бути пильними та повідомляти правоохоронців, якщо довелося зіткнутися з цим.

Нагадаємо, Фокус писав про те, скільки виплатили творцям контенту за час існування OnlyFans. З початку запуску платформи у 2016 році її користувачами стали 400 млн людей, а кількість творців перевалила за позначку в чотири мільйони осіб.

Також ми розповідали, як чоловік витратив $135 тисяч на OnlyFans, поки його дружина лікувалася від раку. Семирічний шлюб Мелінди Лем розвалився, а чоловік, підсівши на OnlyFans і витративши всі гроші, погрожував убити її та покалічити сина.