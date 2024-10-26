Крупнейший в мире: аэропорт "будущего" будет обслуживать от 120 млн пассажиров (фото)

Новый аэропорт создаст около 150 000 рабочих мест. Авиакомпании, которые будут выполнять рейсы из будущего крупнейшего аэродрома в мире, пока не объявлены.

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В 2030 году планируется открытие международного аэропорта имени короля Салмана в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Аэродром с шестью гигантскими взлетно-посадочными полосами оценивают в 23 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом пишет Metro.

На участке площадью более 57 квадратных километров целых 12 квадратных километров отведены под торговые точки, чтобы люди могли совершать покупки, ожидая посадки на борт.

Проектированием аэропорта занимается компания Foster + Partners, которая также работала над автобусным терминалом Мидтаун в Нью-Йорке (США) и новым аэропортом Марселя (Франция). Он объединит существующие терминалы международного аэропорта имени короля Халида, который функционирует с 1983 года.

Площадь аэропорта составляет более 57 квадратных километров Фото: Foster and Partners Проект объединит существующие терминалы международного аэропорта имени короля Халида Фото: Foster and Partners

Хотя авиакомпании, которые будут выполнять рейсы из будущего крупнейшего аэропорта, пока не объявлены, строительство должно создать около 150 000 рабочих мест. Ожидается, что он будет обслуживать 120 миллионов пассажиров, а к 2050 году это число, вероятно, увеличится до 185 миллионов. Он является частью программы по развитию туризма в Эр-Рияде.

"Проект аэропорта соответствует видению Саудовской Аравии по превращению Эр-Рияда в один из десяти крупнейших экономик мира и поддержке роста населения Эр-Рияда до 15–20 миллионов человек к 2030 году", — говорится в заявлении Саудовского информационного агентства.

Аэропорт будет обслуживать 120 миллионов пассажиров Фото: Foster and Partners Авиакомпании, которые будут выполнять рейсы из будущего крупнейшего аэропорта, пока не объявлены Фото: Foster and Partners

Издание отмечает, что крупнейшим аэропортом мира в настоящее время является Международный аэропорт имени короля Фахда, также известный как аэропорт Даммама, в Саудовской Аравии. Открытый для коммерческих перевозок в 1999 году, он ранее служил авиабазой США во время войны в Персидском заливе, а теперь обеспечивает сообщение с 43 пунктами назначения.

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