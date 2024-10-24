Историк утверждает, что ЧМ по футболу 1958 года никогда не происходил, а был спецоперацией ЦРУ

По словам сторонников теории заговора, Швеция была слишком маленьким государством для проведения такого мероприятия, что вызвало волну возмущения в этом государстве.

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Теоретики заговора утверждают, что Чемпионат мира по футболу 1958 года никогда не происходил, а был затеей ЦРУ. Об этом пишет Daily Star.

По мнению историка Брора Жака де Ваерна, Чемпионат мира 1958 года и вся связанная с ним драма была на самом деле инсценировкой.

В шведском фильме 2002 года "Заговор 58" он утверждает, что существует множество доказательств того, что турнир был сфальсифицирован с помощью ЦРУ в рамках эксперимента времен холодной войны.

"Соединенным Штатам нужно было проверить способность телевидения влиять на людей. Это была часть холодной войны, которая бушевала в то время. Я называю это "медийной гонкой", — сказал де Ваерн.

Он пояснил, что сразу после чемпионата 1958 года начал собирать тысячи документов, фотографий и текстов, среди которых находил доказательства того, что эти футбольные соревнования так и не состоялись.

В частности де Ваерн указывает на то, что здания появлялись на заднем плане игр тогда, когда их не существовало в реальной жизни, а тени игроков падали в неестественных положениях, которые не соответствовали расположению солнца в Швеции летом.

Финал ЧМ по футболу 1958 года Фото: Getty Images

Кроме того, Швеция была слишком маленькой для проведения такого мероприятия, поэтому де Ваерн предположил, что постановочные игры происходили в Нью-Йорке.

В то же время есть много людей, которые высмеивают предположение де Ваерна, в том числе и те, кто участвовал в мероприятии.

"Говорят, что в 1958 году не было Чемпионата мира, все, что я могу сказать, это то, что я был на нем, поэтому я не понимаю, как они могут так говорить. Это было самое большое футбольное воспоминание моей жизни", — сказал Курре Хамрин, чей гол в ворота Западной Германии помог хозяевам выйти в финал с Бразилией.

Теория де Ваерна и его фильм вызвали возмущение в Швеции среди тех, кто был на турнире лично или смотрел его по телевизору.

Однако основная часть фильма была раскрыта только в конце ленты — на самом деле это была шутка.

Не существовало никакой организации под названием "Заговор 58", и де Ваерн был причастен ко всему этому. Целью документального фильма было доказать, насколько мощным инструментом может быть исторический ревизионизм.

Конечно, это произошло, и этот момент надолго вошел в историю футбола, а Бразилия стала самой успешной командой, выиграв еще четыре трофея после первого.

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