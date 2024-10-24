Історик стверджує, що ЧС з футболу 1958 року ніколи не відбувався, а був спецоперацією ЦРУ

За словами прихильників теорії змови, Швеція була занадто маленькою державою для проведення такого заходу, що викликало хвилю обурення у цій державі.

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Теоретики змови стверджують, що Чемпіонат світу з футболу 1958 року ніколи не відбувався, а був витівкою ЦРУ. Про це пише Daily Star.

На думку історика Брора Жака де Ваерна, Чемпіонат світу 1958 року і вся драма, що з ним пов'язана, була насправді інсценізацією.

У шведському фільмі 2002 року "Змова 58" він стверджує, що існує безліч доказів того, що турнір був сфальсифікований за допомогою ЦРУ в рамках експерименту часів холодної війни.

"Сполученим Штатам потрібно було перевірити здатність телебачення впливати на людей. Це була частина холодної війни, яка вирувала в той час. Я називаю це "медійними перегонами", — сказав де Ваерн.

Він пояснив, що одразу після чемпіонату 1958 року почав збирати тисячі документів, фотографій і текстів, серед яких знаходив докази того, що ці футбольні змагання так і не відбулись.

Зокрема де Ваерн вказує на те, що будівлі з'являлися на задньому плані ігор тоді, коли їх не існувало в реальному житті, а тіні гравців падали в неприродних положеннях, які не відповідали розташуванню сонця у Швеції влітку.

Фінал ЧС з футболу 1958 року Фото: Getty Images

Крім того, Швеція була занадто маленькою для проведення такого заходу, тому де Ваерн припустив, що постановочні ігри відбувалися в Нью-Йорку.

Водночас є багато людей, які висміюють припущення де Ваерна, в тому числі й ті, хто брав участь у заході.

"Кажуть, що у 1958 році не було Чемпіонату світу, все, що я можу сказати, це те, що я був на ньому, тому я не розумію, як вони можуть так казати. Це був найбільший футбольний спогад мого життя", — сказав Курре Хамрін, чий гол у ворота Західної Німеччини допоміг господарям вийти у фінал з Бразилією.

Теорія де Ваерна та його фільм викликали обурення у Швеції серед тих, хто був на турнірі особисто або дивився його по телевізору.

Проте основна частина фільму була розкрита лише наприкінці стрічки — насправді це був жарт.

Не існувало ніякої організації під назвою "Змова 58", і де Ваерн був причетний до всього цього. Метою документального фільму було довести, наскільки потужним інструментом може бути історичний ревізіонізм.

Звісно, це сталося, і цей момент надовго увійшов в історію футболу, а Бразилія стала найуспішнішою командою, вигравши ще чотири трофеї після першого.

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