Семья в Британии боялась призрака, но правда оказалась куда страшнее

Британка месяцами боялась странных звуков и привидений. Но то, что она считала сверхъестественным, оказалось более опасным.

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57-летняя Эмма Рид из Уэльса и ее 12-летняя дочь были в ужасе, услышав странные звуки в своем доме, но правда, стоящая за "призрачным" явлением, оказалась гораздо более зловещей. Об этом пишет Daily Star.

Когда Эмма начала слышать странные звуки в своем доме в Кардиффе, она сначала подумала, что это дух ее покойного свекра пытается общаться. Но после месяцев жутких шепотов и стонов Эмма и ее дочь обнаружили более страшную правду: неисправный котел на грани отключения.

Жуткая сага началась после смерти тестя, который раньше жил в их доме. Однажды 12-летняя дочь Эммы застряла снаружи, когда ее ключ сломался в замке.

Когда Эмма пришла домой и впустила ее, они почувствовали сильный запах газа. Оказалось, что их кот случайно задел плиту. Если бы дочь Эммы зашла в дом и щелкнула выключателем, все могло бы закончиться плохо.

Странное происшествие заставило Эмму подумать, что эти странные события были предостережением призрака ее свекра. В течение нескольких недель после его смерти в доме начали раздаваться жуткие звуки — шепот, стоны и стук, особенно когда дочь Эммы была одна.

Шум был настолько жутким, что даже семейный кот стал избегать первого этажа. Убежденные, что это дух старика наблюдает за ними, они пытались привыкнуть к необычным звукам.

Но то, что они считали сверхъестественным, оказалось куда более опасным и угрожало их жизни. Оказалось, что их котел пропускал угарный газ, вызывая шумы, которые они приняли за потусторонние знаки.

"Нам повезло. То, что мы считали призраком, могло быть реальной угрозой нашей безопасности", — призналась Эмма Рид.

Напомним, ранее Фокус пытался разобраться в том, почему человечество верит в призраков и богов. Почти каждая известная культура в той или иной степени развила некоторую веру в сверхъестественное или приняла организованную религию, и то при том, что порой они полностью противоречат законам физики, как например призраки и их перемещение в пространстве.