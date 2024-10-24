Сім'я в Британії боялася привида, але правда виявилася набагато страшнішою

Британка місяцями боялася дивних звуків і привидів. Але те, що вона вважала надприродним, виявилося більш небезпечним.

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57-річна Емма Рід з Уельсу та її 12-річна донька були нажахані, коли почули дивні звуки у своєму домі, але правда, що стоїть за "примарним" явищем, виявилася набагато більш зловісною. Про це пише Daily Star.

Коли Емма почала чути дивні звуки у своєму будинку в Кардіффі, вона спочатку подумала, що це дух її покійного свекра намагається спілкуватися. Але після місяців моторошних шепотів і стогонів Емма та її донька виявили страшнішу правду: несправний котел на межі відключення.

Моторошна сага почалася після смерті тестя, який раніше жив у їхньому будинку. Одного разу 12-річна донька Емми застрягла зовні, коли її ключ зламався в замку.

Коли Емма прийшла додому і впустила її, вони відчули сильний запах газу. Виявилося, що їхній кіт випадково зачепив плиту. Якби донька Емми зайшла в будинок і клацнула вимикачем, усе могло б закінчитися погано.

Дивна подія змусила Емму подумати, що ці дивні події були застереженням примари її свекра. Протягом кількох тижнів після його смерті в будинку почали лунати моторошні звуки — шепіт, стогони та стукіт, особливо коли донька Емми була сама.

Шум був настільки моторошним, що навіть сімейний кіт став уникати першого поверху. Переконані, що це дух старого спостерігає за ними, вони намагалися звикнути до незвичних звуків.

Але те, що вони вважали надприродним, виявилося куди більш небезпечним і загрожувало їхньому життю. Виявилося, що їхній котел пропускав чадний газ, викликаючи шуми, які вони прийняли за потойбічні знаки.

"Нам пощастило. Те, що ми вважали привидом, могло бути реальною загрозою нашій безпеці", — зізналася Емма Рід.

Нагадаємо, раніше Фокус намагався розібратися в тому, чому людство вірить у привидів і богів. Майже кожна відома культура тією чи іншою мірою розвинула деяку віру в надприродне або прийняла організовану релігію, і то за умови, що часом вони повністю суперечать законам фізики, як, наприклад, примари та їхнє переміщення в просторі.