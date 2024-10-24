Женщина сделала пластическую операцию, чтобы скрыть свое богатство: теперь ее не узнать (фото)

Подозреваемая в мошенничестве приехала в Таиланд в конце 2022 года, получив визу по прибытию, которая позволяет туристам находиться в стране до 15 дней.

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Китаянка, которая незаконно получила более 1,5 миллиона юаней (210 000 долларов США), сделала пластическую операцию и сбежала в Таиланд. Сейчас она находится под следствием и может быть депортирована. Об этом пишет издание Stheadline.

Местные жители сообщили, что 30-летняя женщина, которая фигурирует в этом деле под фамилией Се, жила в Бангкоке и часто ходила в маске — это вызвало подозрения, что она может быть нелегальной иммигранткой.

Сотрудники миграционной службы задержали женщину, когда она вышла из квартиры, чтобы забрать доставленную курьером еду, и попросили проверить паспорт. Как выяснилось, Се приехала в Таиланд в конце 2022 года, получив визу по прибытию, которая позволяет туристам находиться в стране до 15 дней. Однако она просрочила разрешение более чем на 650 дней.

Задержание Се в Таиланде Фото: Weixin

В ходе расследования уроженка Китая утверждала, что работала стюардессой в известной авиакомпании. Изучив биографию женщины, следователи выяснили, что ее разыскивает Интерпол: в период с 2016 по 2019 год Се якобы обманула шестерых жертв на 1,52 миллиона юаней, пообещав трудоустроить их бортпроводниками в крупных авиакомпаниях. Сообщается, что часть денег она потратила на пластическую операцию на лице, чтобы скрыть свои преступления и незаконно полученные деньги.

Миграционная служба Таиланда заявила, что Се накажут согласно тайскому законодательству за просрочку визы, а затем депортируют в Китай.

Пластическая операция: до и после Фото: Weixin

Эта история стала предметом оживленных дискуссий в китайских социальных сетях, многие высказывали недоумение по поводу фотографий женщины до и после пластической операции.

"Почему мне кажется, что она выглядит хуже после операции?";

"Какой бы умной ни была маскировка, от закона не уйдешь! Слава полиции!";

"На что не пойдешь ради денег".

Напомним, ранее 36-летняя Фан Циюань из Тайваня, которая потратила более 250 000 долларов на 19 косметических процедур, была шокирована тем, что увидела на своем рентгене в аэропорту на пути в Южную Корею.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась своего двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.