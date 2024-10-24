Жінка зробила пластичну операцію, щоб приховати свої статки: тепер її не впізнати (фото)

Підозрювана у шахрайстві приїхала до Таїланду наприкінці 2022 року, отримавши візу по прибуттю, яка дозволяє туристам перебувати у країні до 15 днів.

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Китаянка, яка в незаконний спосіб отримала понад 1,5 мільйона юанів (210 000 доларів США), зробила пластичну операцію й втекла до Таїланду. Наразі вона перебуває під слідством й може бути депортована. Про це пише видання Stheadline.

Місцеві жителі повідомили, що 30-річна жінка, яка фігурує у цій справі під прізвищем Се, жила в Бангкоку й часто ходила у масці — це викликало підозри, що вона може бути нелегальною іммігранткою.

Співробітники міграційної служби затримали жінку, коли вона вийшла з квартири, щоб забрати доставлену кур’єром їжу, й попросили перевірити паспорт. Як з'ясувалося, Се приїхала до Таїланду наприкінці 2022 року, отримавши візу по прибуттю, яка дозволяє туристам перебувати в країні до 15 днів. Однак вона прострочила дозвіл більш ніж на 650 днів.

Затримання Се у Таїланді Фото: Weixin

Під час розслідування уродженка Китаю стверджувала, що працювала стюардесою у відомій авіакомпанії. Вивчивши біографію жінки, слідчі вияснили, що її розшукує Інтерпол: у період з 2016 по 2019 рік Се нібито ошукала шістьох жертв на 1,52 мільйона юанів, пообіцявши працевлаштувати їх бортпровідниками у великих авіакомпаніях. Повідомляється, що частину грошей вона витратила на пластичну операцію на обличчі, аби приховати свої злочини та незаконно отримані статки.

Міграційна служба Таїланду заявила, що Се покарають згідно з тайським законодавством за прострочення візи, а згодом депортують до Китаю.

Пластична операція: до та після Фото: Weixin

Ця історія стала предметом жвавих дискусій в китайських соціальних мережах, багато хто висловлював здивування з приводу фотографій жінки до і після пластичної операції.

"Чому мені здається, що вона виглядає гірше після операції?";

"Яким би розумним не було маскування, від закону не втечеш! Слава поліції!";

"На що не підеш заради грошей".

Нагадаємо, раніше 36-річна Фан Ціюань з Тайваню, яка витратила понад 250 000 доларів на 19 косметичних процедур, була шокована тим, що побачила на своєму рентгені в аеропорту на шляху до Південної Кореї.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась свого подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.