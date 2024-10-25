Побывал в Киеве прошлого: украинец убеждал власть, что путешествовал во времени (видео)
Сергей Пономаренко появился в Киеве в 2006 году и уверял украинскую власть, что родился в 1932 году. Женщина, которая якобы была изображена с ним на фото, заявила, что мужчина действительно без вести пропал на длительное время в 1958 году.
История об украинце Сергее Пономаренко, который в 2006 году заявил, что он прибыл в Киев из прошлого и подтверждал это соответствующими фото, похоже, разгадана внимательным блогером из США. Об этом пишет Іпԁу100.
Сергей Пономаренко появился в Киеве в 2006 году и уверял украинскую власть, что родился в 1932 году. Он выглядел соответствующим образом, имел при себе старомодный фотоаппарат и устаревшую одежду. У него также был советский документ, который, как он утверждал, показывал, что ему 25 лет.
Кроме того, Пономаренко показывал фотографии, которые, по его словам, были сделаны на камеру в Киеве тех времен.
После того, как пленка была проявлена, выяснилось, что на снимках действительно изображен Киев 50-х годов. На этих же фото мужчина был с неизвестной женщиной.
Эта история приобрела еще один поворот, когда представители власти просмотрели записи и нашли мужчину с таким же именем, который пропал без вести в 1958 году. Кроме того, они разыскали его подругу, которой в то время было уже за 70. Оказалось, что эта девушка и была той женщиной с фотографий.
Она рассказала, что Пономаренко исчез на два года, а потом снова появился в 50-х годах. Более того, она получила фотографию, на которой Пономаренко был изображен старшим мужчиной, а фотография якобы была сделана в Киеве в 2050 году.
Однако ютубер Джо Скотт углубился в это дело и нашел объяснение. Он выяснил, что фотография Пономаренко якобы из Киева 2050 года была "клонирована" и, возможно, в первоначальном варианте на ней изображено здание Эмпайр Стейт Билдинг.
Джо также обнаружил, что фотографии были взяты из украинского телешоу "Чужие", где обсуждали возможность существования внеземной жизни и путешествий во времени.
Напомним, в августе американка Кэрри Иден, которая называет себя наследственным экстрасенсом, пережила "первое в истории путешествие во времени", когда летала в Бостон.