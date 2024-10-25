Побував у Києві минулого: українець перконував владу, що мандрував у часі (відео)

Сергій Пономаренко з'явився у Києві у 2006 році та запевняв українську владу, що народився у 1932 році. Жінка, яка нібито була зображена з ним на фото, заявила, що чоловік справді безвісти зник на тривалий час у 1958 році.

Related video

Історія про українця Сергія Пономаренка, який у 2006 році заявив, що він прибув до Києва із минулого та підтверджував це відповідними фото, схоже, розгадана уважним блогером зі США. Про це пише Іndy100.

Сергій Пономаренко з'явився у Києві у 2006 році та запевняв українську владу, що народився у 1932 році. Він виглядав відповідним чином, мав при собі старомодний фотоапарат і застарілий одяг. У нього також був радянський документ, який, як він стверджував, показував, що йому 25 років.

"Документ" Сергія Пономаренка Фото: Скриншот

Крім того, Пономаренко показував фотографії, які, за його словами, були зроблені на камеру в Києві тих часів.

Після того, як плівка була проявлена, з'ясувалось, що на знімках дійсно зображений Київ 50-х років. На цих же фото чоловік був з невідомою жінкою.

Ця історія набула ще одного повороту, коли представники влади переглянули записи і знайшли чоловіка з таким самим ім'ям, який зник безвісти у 1958 році. Крім того, вони розшукали його подругу, якій на той час було вже за 70. Виявилося, що ця дівчина і була тією жінкою з фотографій.

Вона розповіла, що Пономаренко зник на два роки, а потім знову з'явився в 50-х роках. Ба більше, вона отримала фотографію, на якій Пономаренко був зображений старшим чоловіком, а фотографія нібито була зроблена у Києві у 2050 році.

Проте ютубер Джо Скотт заглибився у цю справу і знайшов пояснення. Він з'ясував, що фотографія Пономаренка нібито з Києва 2050 року була "клонована" і, можливо, у первісному варіанті на ній зображено будівлю Емпайр Стейт Білдінг.

Джо також виявив, що фотографії були взяті з українського телешоу "Чужі", де обговорювали можливість існування позаземного життя і мандрівок у часі.

Нагадаємо, у серпні американка Керрі Іден, яка називає себе спадковим екстрасенсом, пережила "першу в історії мандрівку в часі", коли літала до Бостона.