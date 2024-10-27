Женщина нашла дома маленькое существо, которое может убить человека за 30 секунд (фото)

По одной из версий, незваный гость мог попасть в дом Пейдж Эйтчисон вместе с посылкой, но никто не знает наверняка, при каких обстоятельствах это вообще могло случиться.

Related video

Пейдж Эйтчисон из Уокингема (Великобритания) была поражена, найдя самого смертоносного скорпиона Южной Америки, который бегал у нее дома по плинтусу. Этот вид убивает больше людей, чем все другие ядовитые животные, в том числе змеи и пауки вместе взятые, пишет издание The Sun.

Сначала Пейдж подумала, что это паук, но, присмотревшись внимательнее, заметила ядовитое жало.

"Я вернулась домой из спортзала. Когда открыла дверь, то что-то привлекло мое внимание на плинтусе. Свет на крыльце не работает, но позади был уличный фонарь. Сначала подумала, что это паук, потому что это именно то, что вы ожидаете найти дома", — вспоминает тот случай женщина.

Женщина нашла в своем доме скорпиона Фото: SWNS

После того, как британка связалась с подругой и спросила у нее, что это может быть, та узнала скорпиона.

Эйтчисон написала пост на своей странице в Facebook, а соседка, которая помогла ей, дала ссылку на Национальный центр защиты рептилий, куда можно было обратиться за помощью.

Пейдж говорит, что сотрудники организации ответили мгновенно и быстро определили, что это очень опасный вид — бразильский желтохвостый, который способен убить человека всего за 30 секунд. Они отправили волонтера из Беркшира, тот прибыл на место происшествия примерно через 90 минут и забрал существо.

В конце концов, скорпиона перевезли в заповедник Национального центра защиты рептилий, где он и будет доживать свой век. По одной из версий, незваный гость мог попасть в дом Пейдж Эйтчисон вместе с посылкой, но никто не знает наверняка, при каких обстоятельствах это вообще могло случиться.

Скорпиона перевезли в заповедник Национального центра защиты рептилий Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина из городка Вулвергемптон была шокирована, когда "странная белка", которую она увидела в своем зимнем саду, на самом деле оказалась совсем другим животным.

Кроме того, загадочное морское существо с открытой пастью и острыми зубами выбросилось на берег вблизи Лагуна Найджел (Калифорния, США). На опубликованном кадре можно заметить, что его стройное и длинное туловище запуталось в водорослях.