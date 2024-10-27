Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Женщина нашла дома маленькое существо, которое может убить человека за 30 секунд (фото)

Пейдж Эйтчисон из Уокингема, Великобритания, скорпион, пресмыкающиеся, находка дома, интересные истории, курьезы
Фото: SWNS | Женщина нашла в своем доме скорпиона

По одной из версий, незваный гость мог попасть в дом Пейдж Эйтчисон вместе с посылкой, но никто не знает наверняка, при каких обстоятельствах это вообще могло случиться.

Related video

Пейдж Эйтчисон из Уокингема (Великобритания) была поражена, найдя самого смертоносного скорпиона Южной Америки, который бегал у нее дома по плинтусу. Этот вид убивает больше людей, чем все другие ядовитые животные, в том числе змеи и пауки вместе взятые, пишет издание The Sun.

Сначала Пейдж подумала, что это паук, но, присмотревшись внимательнее, заметила ядовитое жало.

"Я вернулась домой из спортзала. Когда открыла дверь, то что-то привлекло мое внимание на плинтусе. Свет на крыльце не работает, но позади был уличный фонарь. Сначала подумала, что это паук, потому что это именно то, что вы ожидаете найти дома", — вспоминает тот случай женщина.

Пейдж Эйтчисон из Уокингема, Великобритания, скорпион, пресмыкающиеся, находка дома, интересные истории, курьезы Fullscreen
Женщина нашла в своем доме скорпиона
Фото: SWNS

После того, как британка связалась с подругой и спросила у нее, что это может быть, та узнала скорпиона.

Эйтчисон написала пост на своей странице в Facebook, а соседка, которая помогла ей, дала ссылку на Национальный центр защиты рептилий, куда можно было обратиться за помощью.

Пейдж говорит, что сотрудники организации ответили мгновенно и быстро определили, что это очень опасный вид — бразильский желтохвостый, который способен убить человека всего за 30 секунд. Они отправили волонтера из Беркшира, тот прибыл на место происшествия примерно через 90 минут и забрал существо.

В конце концов, скорпиона перевезли в заповедник Национального центра защиты рептилий, где он и будет доживать свой век. По одной из версий, незваный гость мог попасть в дом Пейдж Эйтчисон вместе с посылкой, но никто не знает наверняка, при каких обстоятельствах это вообще могло случиться.

Пейдж Эйтчисон из Уокингема, Великобритания, скорпион, пресмыкающиеся, находка дома, интересные истории, курьезы Fullscreen
Скорпиона перевезли в заповедник Национального центра защиты рептилий
Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина из городка Вулвергемптон была шокирована, когда "странная белка", которую она увидела в своем зимнем саду, на самом деле оказалась совсем другим животным.

Кроме того, загадочное морское существо с открытой пастью и острыми зубами выбросилось на берег вблизи Лагуна Найджел (Калифорния, США). На опубликованном кадре можно заметить, что его стройное и длинное туловище запуталось в водорослях.