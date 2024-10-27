Жінка знайшла вдома маленьку істоту, що може вбити людину за 30 секунд (фото)

За однією з версій, незваний гість міг потрапити у помешкання Пейдж Ейтчісон разом з посилкою, але ніхто не знає напевно, за яких обставин це взагалі могло трапитися.

Related video

Пейдж Ейтчісон з Вокінгема (Велика Британія) була вражена, знайшовши найсмертоноснішого скорпіона Південної Америки, який бігав у неї вдома по плінтусу. Цей вид вбиває більше людей, ніж всі інші отруйні тварини, зокрема змії та павуки разом узяті, пише видання The Sun.

Спочатку Пейдж подумала, що це павук, але, придивившись уважніше, помітила отруйне жало.

"Я повернулася додому зі спортзалу. Коли відчинила двері, то щось привернуло мою увагу на плінтусі. Світло на ґанку не працює, але позаду був вуличний ліхтар. Спершу подумала, що це павук, бо це саме те, що ви очікуєте знайти вдома", — згадує той випадок жінка.

Жінка знайшла у своєму будинку скорпіона Фото: SWNS

Після того, як британка зв'язалася з подругою й запитала у неї, що це може бути, та впізнала скорпіона.

Ейтчісон написала пост на своїй сторінці у Facebook, а сусідка, яка допомогла їй, дала посилання на Національний центр захисту рептилій, куди можна було звернутися по допомогу.

Пейдж каже, що співробітники організації відповіли миттєво й швидко визначили, що це дуже небезпечний вид — бразильський жовтохвостий, який здатен вбити людину всього за 30 секунд. Вони відправили волонтера з Беркширу, той прибув на місце події приблизно за 90 хвилин і забрав істоту.

Зрештою, скорпіона перевезли до заповідника Національного центру захисту рептилій, де він і доживатиме свій вік. За однією з версій, незваний гість міг потрапити у помешкання Пейдж Ейтчісон разом з посилкою, але ніхто не знає напевно, за яких обставин це взагалі могло трапитися.

Скорпіона перевезли до заповідника Національного центру захисту рептилій Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка з містечка Вулвергемптон була шокована, коли "дивна білка", яку вона побачила у своєму зимовому саду, насправді виявилася зовсім іншою твариною.

Крім того, загадкова морська істота з відкритою пащею та гострими зубами викинулася на берег поблизу Лагуна Найджел (Каліфорнія, США). На опублікованому кадрі можна помітити, що її стрункий та довгий тулуб заплутався у водоростях.