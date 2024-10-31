Боялась воров: бабушка выбросила матрас, в котором спрятала 50 тысяч евро

Несчастная женщина объяснила правоохранителям, что таким образом прятала деньги от воров, а нести наличные в банк не хотела, потому что это, по ее мнению, слишком рискованно.

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80-летняя пенсионерка из городка Монтебелуни, что на севере Италии, выбросила на свалку старый матрас. Когда коммунальщики вывезли отходы, старушка вспомнила, что спрятала между пружинами 50 тысяч евро. Осознав ужасную ошибку, она позвонила в полицию и умоляла помочь найти отложенные на черный день деньги. Об этом пишет издание The Mirror.

Напуганная итальянка призналась, что "очень растерялась" из-за сложившейся ситуации. Она объяснила правоохранителям, что таким образом прятала деньги от воров, а нести наличные в банк не хотела, потому что это, по ее мнению, слишком рискованно.

Стражи общественного порядка сплотились, чтобы помочь пенсионерке и вскоре нашли старый матрас. К удивлению женщины, все деньги были на месте.

"Она была на седьмом небе от счастья. Даже помолодела на 10 лет, когда услышала эту новость", — прокомментировал курьезный случай один из участников поисковой бригады.

Журналисты издания отмечают, что этот случай перекликается с историей другой бабушки из Калифорнии (США), которая нашла наличные в диване, купленном в интернете. Как выяснилось потом, мебель продавала семья, которая недавно потеряла близкого родственника, но не знала о тайной заначке.

Напомним, ранее Фокус писал, что 71-летней Ван Ха из города Шрусбери (США) вернули пакет с 12 тысячами долларов, который она потеряла в местном супермаркете. Племянник женщины, Труонг Хуйн, утверждает, что в тот день тетя должна была передать деньги своим детям и носила пакет с собой, ведь боялась оставлять его без присмотра.

А вот Мэри Венегас из Сакраменто (штат Калифорния, США) была просто ошеломлена, когда нашла конверт с 6 000 долларов наличными, который валялся за несколькими картонными коробками на заднем дворе. Однако воспользоваться деньгами американка так и не смогла.