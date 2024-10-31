Боялась злодіїв: бабуся викинула матрац, в якому сховала 50 тисяч євро

Нещасна жінка пояснила правоохоронцям, що у такий спосіб ховала гроші від злодіїв, а нести готівку в банк не хотіла, бо це, на її думку, надто ризиковано.

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80-річна пенсіонерка з містечка Монтебелуні, що на півночі Італії, викинула на смітник старий матрац. Коли комунальники вивезли відходи, старенька згадала, що заховала між пружинами 50 тисяч євро. Усвідомивши жахливу помилку, вона зателефонувала до поліції й благала допомогти знайти відкладені на чорний день гроші. Про це пише видання The Mirror.

Налякана італійка зізналась, що "дуже розгубилася" через ситуацію, що склалася. Вона пояснила правоохоронцям, що у такий спосіб ховала гроші від злодіїв, а нести готівку в банк не хотіла, бо це, на її думку, надто ризиковано.

Стражі громадського порядку згуртувалися, щоб допомогти пенсіонерці й невдовзі знайшли старий матрац бабусі. На подив жінки, всі гроші були на місці.

"Вона була на сьомому небі від щастя. Навіть помолодшала на 10 років, коли почула цю новину", — прокоментував курйозний випадок один з учасників пошукової бригади.

Журналісти видання зазначають, що цей випадок перегукується з історією іншої бабусі з Каліфорнії (США), яка знайшла готівку у дивані, купленому в інтернеті. Як з’ясувалось потім, меблі продавала родина, яка недавно втратила близького родича, але не знала про таємну заначку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 71-річній Ван Ха з міста Шрусбері (США) повернули пакет з 12 тисячами доларів, який вона загубила у місцевому супермаркеті. Племінник жінки, Труонг Хуйн, стверджує, що того дня тітка мала передати гроші своїм дітям й носила пакет з собою, адже боялась лишати його без нагляду.

А от Мері Венегас із Сакраменто (штат Каліфорнія, США) була просто приголомшена, коли знайшла конверт із 6 000 доларів готівкою, який валявся за кількома картонними коробками на задньому дворі. Однак скористатися грошима американка так і не змогла.