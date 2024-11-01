Женщина ремонтировала старую часовню и нашла там секретную дверь: куда она вела (видео)

Дом был построен в 18 веке. Потайной ход был спрятан под ванной.

Related video

В Уэльсе во время ремонта старой часовни женщина нашла потайную дверцу, которую спрятали под ванной. Об этом пишет издание Newsweek.

Так, 59-летняя Мэнди купила дом с часовней 18 века в западном Уэльсе. Она принялась делать там ремонт. Дом когда-то принадлежал священнику и имеет три спальни. Он будет превращен в новый дом, как и соседняя часовня.

Во время ремонтных работ в ванной, под ней она нашла деревянную дверцу, которая вела куда-то вниз. Женщина признается, что еле дождалась, когда они с мужем, смогли открыть секретную дверь и посмотреть, что за ней.

"Мы волновались, чтобы открыть двери и показать их нашим подписчикам в TikTok", — рассказала женщина.

Среди теорий о таинственной двери, которыми поделилась Мэнди в социальных сетях, были "провал в гробу, тайник в сейфе, отверстие священника, склад угля, прачечная и вход горничной из кухни в спальню".

Видео Мэнди с таинственной дверью, которое собрало более 200 000 просмотров в TikTok.

Открыв маленькую дверь, супруги обнаружили, что это всего на всего небольшая кладовка.

"Мы просто благодарны, что не было тел. Но, к сожалению, там тоже и сокровищ не было", — сказала Мэнди.

Напомним, что девушка с друзьями арендовали жилье в Чикаго на Airbnb и была шокирована, когда обнаружила, что одна из дверей ведет в тайную комнату.