"Не спали до утра": сестры заметили в съемной квартире жуткую скрытую комнату (видео)

Зена Хабаши и ее двоюродная сестра побежали в другую комнату, чтобы сообщить матери о своей находке. Девушки забаррикадировали дверь столом, но так и не смогли уснуть.

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Зена Хабаши арендовала жилье в Чикаго (США) на Airbnb и пришла в ужас, обнаружив, что одна из дверей ведет в тайную комнату. Об этом она рассказала в одном из своих роликов в TikTok.

Женщина забронировала квартиру в Чикаго через популярный сервис по аренде жилья. Однако то, что она нашла внутри напугало ее. Девушка назвала свою находку "тайной комнат".

"Нашла комнату, которой не было в описании на Airbnb", — написала она под видео.

На записи, сопровождающейся тревожной музыкой, показана обычная спальня. Затем Хабаши открывает одну из дверей, за которой скрывается темное помещение, напоминающее подвал, с кирпичными стенами, деревянными элементами и разбросанными вещами. Среди этих предметов были "двери с замками" и "цепи на полу", а одна из дверей вела еще глубже вглубь.

Хабаши, проживающая в Канзас-Сити, Миссури, рассказала, что заехала в квартиру рано утром 30 декабря 2023 года и собиралась лечь спать. Но после неожиданной находки она не смогла заснуть.

"Я заметила, что в квартире было много случайных дверей, о которых не упоминалось в описании. Готовясь ко сну, мы с двоюродной сестрой увидели, что за одной из запертых дверей горит свет. Мы решили проверить, что там. Я взяла вилку, чтобы взломать замок, и открыла дверь… Вот тогда я и увидела это", — объяснила она.

Хабаши рассказала, что после находки они с сестрой побежали в другую комнату, чтобы сообщить об этом матери.

"Она тоже испугалась, потому что этой комнаты не было в описании, и выглядело все это очень жутко", — поделилась Зена.

Они забаррикадировали дверь столом, но заснуть так и не смогли.

"Мы не спали до утра, постоянно слышали странные звуки. Перед тем как уйти, я решила снять видео, и оно неожиданно стало вирусным", — добавила Хабаши.

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