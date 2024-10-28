"Не спали до ранку": сестри помітили в орендованій квартирі моторошну приховану кімнату (відео)

Зена Хабаші та її двоюрідна сестра побігли в іншу кімнату, щоб повідомити матері про свою знахідку. Дівчата забарикадували двері столом, але так і не змогли заснути.

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Зена Хабаші орендувала житло в Чикаго (США) на Airbnb і була шокована, коли виявила, що одні з дверей ведуть у таємну кімнату. Про це вона розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

Жінка забронювала квартиру в Чикаго через популярний сервіс з оренди житла. Однак те, що вона знайшла всередині, налякало її. Дівчина назвала свою знахідку "таємницею кімнат".

"Знайшла кімнату, якої не було в описі на Airbnb", — написала вона під відео.

На записі, що супроводжується тривожною музикою, показана звичайна спальня. Потім Хабаші відчиняє одні з дверей, за якими ховається темне приміщення, що нагадує підвал, з цегляними стінами, дерев'яними елементами і розкиданими речами. Серед цих предметів були "двері із замками" і "ланцюги на підлозі", а одні з дверей вели ще глибше.

Хабаші, яка проживає в Канзас-Сіті, Міссурі, розповіла, що заїхала у квартиру рано-вранці 30 грудня 2023 року і збиралася лягти спати. Але після несподіваної знахідки вона не змогла заснути.

"Я помітила, що у квартирі було багато випадкових дверей, про які не згадувалося в описі. Готуючись до сну, ми з двоюрідною сестрою побачили, що за одними із замкнених дверей горить світло. Ми вирішили перевірити, що там. Я взяла вилку, щоб зламати замок, і відчинила двері... Ось тоді я й побачила це", — пояснила вона.

Хабаші розповіла, що після знахідки вони з сестрою побігли в іншу кімнату, щоб повідомити про це матері.

"Вона теж злякалася, тому що цієї кімнати не було в описі, і виглядало все це дуже моторошно", — поділилася Зена.

Вони забарикадували двері столом, але заснути так і не змогли.

"Ми не спали до ранку, постійно чули дивні звуки. Перед тим як піти, я вирішила зняти відео, і воно несподівано стало вірусним", — додала Хабаші.

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