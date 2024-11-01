Жінка ремонтувала стару каплицю і знайшла там секретні двері: куди вони вели (відео)

Будинок був збудований у 18 столітті. Потаємний хід був схований під ванною.

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В Уельсі під час ремонту старої каплиці жінка знайшла потаємні дверцята, які сховали під ванною. Про це пише видання Newsweek.

Так, 59-річна Менді купила будинок з каплицею 18 століття в західному Уельсі. Вона заходилася робити там ремонт. Будинок колись належав священику і має три спальні. Він буде перетворений на новий будинок, як і сусідня каплиця.

Під час ремонтних робіт у ванні, під нею вона знайшла дерев'яні дверцята, які вели кудись вниз. Жінка зізнається, що ледве дочекалася, коли вони з чоловіком, змогли відкрити секретні двері і подивитися, що за ними.

"Ми хвилювалися, щоб відкрити двері та показати їх нашим підписникам в TikTok", — розповіла жінка.

Серед теорій про таємничі двері, якими поділилася Менді в соціальних мережах, були "провал у труні, тайник у сейфі, отвір священика, склад вугілля, пральня і вхід покоївки з кухні до спальні".

Відео Менді з таємничими дверима, яке зібрало понад 200 000 переглядів у TikTok.

Відкривши маленькі двері, подружжя виявило, що це всього на всього невелика кладовка.

"Ми просто вдячні, що не було тіл. Але, на жаль, там теж і скарбів не було", — сказала Менді.

Нагадаємо, що дівчина з друзями орендували житло в Чикаго на Airbnb і була шокована, коли виявила, що одні з дверей ведуть у таємну кімнату.