Жена поймала мужа на лжи и думает, что он что-то скрывает: что ей посоветовали сделать

Женщину беспокоит постоянные перевирания мужа. Журналисты ответили на обращение женщины и посоветовали, как следует действовать в ситуации, когда ваш партнер постоянно склонен врать о своих достижениях.

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Одна британка начала подозревать, что ее муж что-то пытается скрыть от нее. Она убеждена, что его популярность и умение рассмешить, а заодно приврать о своих достижениях кажутся ей странными, пишет The Sun об истории обращения героини в редакцию.

Она говорит, что не понимает, почему ее муж "он чувствует потребность врать", но часто он рассказывает "столько разных версий того, что произошло на самом деле, что даже я путаюсь".

"Мне 41, а ему 45. Я не думаю, что он когда-то серьезно обманывает, но все эти мелкие неправды меня нервируют" — рассказывает женщина.

Героиня обращения рассказала один интересный случай — ее муж недавно получил награду "Работник месяца", но своей маме он сказал, что он стал "Работником года".

"Это заставляет меня думать, что он что-то скрывает", — пишет в своем обращении к изданию женщина и спрашивает, как ей действовать в такие ситуации.

Журналисты The Sun считают, что причина заключается в том, что люди часто лгут из-за того, что выросли в атмосфере неуверенности.

"Они врут, чтобы не попасть в неприятности, или приукрашивают правду, чтобы казаться интереснее. Некоторым взрослым трудно избавиться от этого. Вместо того, чтобы спорить со своим мужем, вы можете показать ему, что гордитесь им, мягко сказав, как здорово, что он получил награду работника месяца", — пишет в своем ответе редакция.

СМИ рекомендую женщине, что стоит повышать самооценку своего мужчины, а его желание приврать со временем уменьшится.

Напомним, Фокус писал о том, что муж изменял молодой жене с ее мамой. Когда девушка застала мужа в постели с мамой, они остановились. Мама начала говорить о том, что ей очень одиноко после смерти своего мужа.

Также мы рассказывали, что после пяти лет брака женщина узнала, что ее муж безработный. Ежедневно мужчина уходил из дома рано утром, говоря своей жене, что идет на работу. Позже выяснилось, что все расходы ему компенсировала мать.