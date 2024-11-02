Дружина піймала чоловіка на брехні і думає, що він щось приховує: що їй порадали зробити

Жінку непокоїть постійні перебріхування чоловіка. Журналісти відповіли на звернення жінки і порадили, як варто діяти у ситуації, коли ваш партнер постійно схильний прибрехувати свої досягнення.

Related video

Одна британка почала підозрювати, що її чоловік щось намагається приховати від неї. Вона переконана, що його популярність та вміння росмішити, а водночас прибрехувати про свої досягнення видаються їй дивнини, пише The Sun про історію звернення героїні до редакції.

Вона каже, що не розуміє, чому її чоловік "він відчуває потребу брехати", але часто він розповідає "стільки різних версій того, що сталося насправді, що навіть я плутаюся".

"Мені 41, а йому 45. Я не думаю, що він колись серйозно обманює, але всі ці дрібні неправди мене нервують" — розповідає жінка.

Героїня звернення розповіла один цікавий випадок — її чоловік нещодавно отримав нагороду "Працівник місяця", але своїй мамі він сказав, що він став "Працівником року".

"Це змушує мене думати, що він щось приховує", — пише у своєму зверненні до видання жінка і питає, як їй діяти в такі ситуації.

Журналісти The Sun вважають, що причина полягає в тому, що люди часто брешуть через те, що виросли в атмосфері невпевненості.

"Вони брешуть, щоб не потрапити в неприємності, або прикрашають правду, щоб здаватися цікавішими. Деяким дорослим важко позбутися цього. Замість того, щоб сперечатися зі своїм чоловіком, ви можете показати йому, що пишаєтеся ним, м’яко сказавши, як чудово, що він отримав відзнаку працівника місяця", — пише у своїй відповіді редакція.

ЗМІ рекомендую жінці, що варто підвищувати самооцінку свого чоловіка, а його бажання прибрехувати з часом зменшиться.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що чоловік зраджував молодій дружині з її мамою. Коли дівчина застала чоловіка у ліжку з мамою, вони зупинились. Мама почала говорити про те, що їй дуже самотньо після смерті свого чоловіка.

Також ми розповідали, що після п'яти років шлюбу жінка дізналася, що її чоловік безробітний. Щодня чоловік йшов з дому рано вранці, кажучи своїй дружині, що йде на роботу. Пізніше з'ясувалося, що всі витрати йому компенсувала мати.