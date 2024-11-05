Можно добраться только на каяках: самый страшный остров Британии привлекает "черных" туристов (фото)

Остров окружают жуткие деревянные столбы, которые торчат из низменных глиняных равнин. Когда-то эту территорию использовали как место захоронения жертв желтой лихорадки и морских болезней.

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В устье реки Мэдвей в графстве Кент в Великобритании расположена сеть крошечных островов. Среди них — так называемый "Остров Мертвеца", который в начале 19 века использовался как место захоронения жертв желтой лихорадки и морских болезней. Об этом пишет Mirror.

На самый страшный остров Великобритании можно попасть только на каяке.

Остров Мертвеца

Остров окружают жуткие деревянные столбы, которые торчат из низменных глиняных равнин. Когда-то эту территорию использовали как место захоронения жертв желтой лихорадки и морских болезней, которых в начале 1800-х годов поместили на карантин на соседнем острове Бернтвик.

В то время остров был просто грязевым болотом, где можно было спрятать трупы тех жертв и где они оставались сотни лет. С тех пор уровень моря изменился, и во время отливов можно увидеть, как гробы и останки торчат из земли.

Человеческие останки на острове Мертвецов

Остров закрыт для туристов с полным запретом на посещение, хотя "черные" туристы могут заказать тур на байдарках, чтобы проехать рядом.

В 2017 году группе ученых и СМИ разрешили посетить остров и подтвердить, что останки на острове действительно принадлежат людям.

"Во время отлива, когда воды отступали, я видел чрезвычайно крупных угрей, которые извивались внутри скелетных тел, некоторых из них колыхал прилив, из-за чего они казались почти живыми", — рассказал один из участников экспедиции.

Чтобы посетить остров Мерца, можно забронировать тур с South East Kayaking, который отправляется из Квинборо на острове Шеппи за 40 фунтов стерлингов плюс еще 20 фунтов стерлингов за аренду снаряжения.

Напомним, что компания Elia Transmission Belgium запланировала построить в Бельгии первый в мире искусственный "энергетический остров", который получил название "Остров принцессы Елизаветы". Ожидается, что проект снизит зависимость Бельгии от ископаемого топлива и обеспечит более доступную зеленую электроэнергию.