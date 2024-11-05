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МирФан

Можно добраться только на каяках: самый страшный остров Британии привлекает "черных" туристов (фото)

остров мертвеца, большая британия, захоронения, туристы
Остров Мертвеца

Остров окружают жуткие деревянные столбы, которые торчат из низменных глиняных равнин. Когда-то эту территорию использовали как место захоронения жертв желтой лихорадки и морских болезней.

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В устье реки Мэдвей в графстве Кент в Великобритании расположена сеть крошечных островов. Среди них — так называемый "Остров Мертвеца", который в начале 19 века использовался как место захоронения жертв желтой лихорадки и морских болезней. Об этом пишет Mirror.

На самый страшный остров Великобритании можно попасть только на каяке.

Остров Мертвеца Fullscreen
Остров Мертвеца

Остров окружают жуткие деревянные столбы, которые торчат из низменных глиняных равнин. Когда-то эту территорию использовали как место захоронения жертв желтой лихорадки и морских болезней, которых в начале 1800-х годов поместили на карантин на соседнем острове Бернтвик.

В то время остров был просто грязевым болотом, где можно было спрятать трупы тех жертв и где они оставались сотни лет. С тех пор уровень моря изменился, и во время отливов можно увидеть, как гробы и останки торчат из земли.

Человеческие останки на острове Мертвецов Fullscreen
Человеческие останки на острове Мертвецов

Остров закрыт для туристов с полным запретом на посещение, хотя "черные" туристы могут заказать тур на байдарках, чтобы проехать рядом.

В 2017 году группе ученых и СМИ разрешили посетить остров и подтвердить, что останки на острове действительно принадлежат людям.

"Во время отлива, когда воды отступали, я видел чрезвычайно крупных угрей, которые извивались внутри скелетных тел, некоторых из них колыхал прилив, из-за чего они казались почти живыми", — рассказал один из участников экспедиции.

Чтобы посетить остров Мерца, можно забронировать тур с South East Kayaking, который отправляется из Квинборо на острове Шеппи за 40 фунтов стерлингов плюс еще 20 фунтов стерлингов за аренду снаряжения.

Напомним, что компания Elia Transmission Belgium запланировала построить в Бельгии первый в мире искусственный "энергетический остров", который получил название "Остров принцессы Елизаветы". Ожидается, что проект снизит зависимость Бельгии от ископаемого топлива и обеспечит более доступную зеленую электроэнергию.