Можна дістатися лише на каяках: найстрашніший острів Британії приваблює "чорних" туристів (фото)

Острів оточують моторошні дерев’яні стовпи, які стирчать із низинних глиняних рівнин. Колись цю територію використовували як місце поховання жертв жовтої лихоманки та морських хвороб.

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У гирлі річки Медвей у графстві Кент у Великій Британії розташована мережа крихітних островів. Серед них — так званий "Острів Мерця", який на початку 19 століття використовувався як місце поховання жертв жовтої лихоманки та морських хвороб. Про це пише Mirror.

На найстрашніший острів Великої Британії можна потрапити лише на каяку.

Острів Мерця

Острів оточують моторошні дерев’яні стовпи, які стирчать із низинних глиняних рівнин. Колись цю територію використовували як місце поховання жертв жовтої лихоманки та морських хвороб, яких на початку 1800-х років помістили на карантин на сусідньому острові Бернтвік.

У той час острів був просто грязьовим болотом, де можна було сховати трупи тих жертв і де вони залишалися сотні років. З тих пір рівень моря змінився, і під час відливів можна побачити, як труни й останки стирчать із землі.

Людські рештки на острові Мерців

Острів закритий для туристів з повною забороною на відвідування, хоча "чорні" туристи можуть замовити тур на байдарках, щоб проїхати поруч.

В 2017 році групі вчених та ЗМІ дозволили відвідати острів і підтвердити, що останки на острові дійсно належать людям.

"Під час відпливу, коли води відступали, я бачив надзвичайно великих вугрів, які звивалися всередині скелетних тіл, деяких з них коливав приплив, через що вони здавалися майже живими", — розповів один із учасників експедиції.

Щоб відвідати острів Мерця, можна забронювати тур із South East Kayaking, який відправляється з Квінборо на острові Шеппі за 40 фунтів стерлінгів плюс ще 20 фунтів стерлінгів за оренду спорядження.

Нагадаємо, що компанія Elia Transmission Belgium запланувала збудувати в Бельгії перший у світі штучний "енергетичний острів", який дістав назву "Острів принцеси Єлизавети". Очікується, що проєкт знизить залежність Бельгії від викопного палива і забезпечить доступнішу зелену електроенергію.