Город получил звание "новой столицы НЛО" после необычных огней в небе (фото)

Город, который известен своей природной красотой, в последнее время стал привлекать внимание из-за многочисленных сообщений о появлении неопознанных светящихся объектов и "шаров света", спускающихся с неба.

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Власти города Альто-Параисо-де-Гояс в штате Гояс, Бразилия, стремятся официально признать этот живописный регион горячей точкой паранормальной активности и заработать на его репутации. Об этом пишет Daily Star.

Проект придания Альто-Параисо статуса столицы НЛО был выдвинут депутатом штата Джорджем Мораисом и скоро будет рассмотрен в Законодательном собрании штата Гояс. Предложение последовало после странных инцидентов, как, например, в случае с сотрудником немецкого посольства, который утверждает, что видел в своем домике шар яркого золотистого света, который невозможно было объяснить.

Местный уфолог Маноэль Орро, построивший в районе гостевой дом для любителей паранормального, рассказал, что и его гости, и даже рабочие, трудившиеся на строительстве, были свидетелями странных явлений. Один из рабочих утверждал, что видел корабли, "входящие и выходящие из горы".

"Одним из них был человек из немецкого посольства, который позвонил мне через некоторое время и сказал, что он логичный человек, у которого не хватало смелости поговорить об этом с кем-то из членов своей семьи. Он заметил шар золотистого света и попросил меня объяснить это", — сказал он.

Турист заметил шар золотистого света Фото: pousadamorrodabaleia

Этот туристический бум, вдохновленный легендами и свидетельствами о НЛО, власти планируют направить на развитие устойчивого туризма. Однако не все местные жители рады этому решению: они запустили петицию, чтобы заблокировать проект. По их словам, такие меры, как превращение Альто-Параисо-де-Гояс в "столицу НЛО", отвлекают от истинных нужд города и его культурных ценностей.

"У нас есть другие приоритеты в регионе, и мы хотим сохранить подлинную культурную и туристическую идентичность города", — говорится в петиции.

По мнению партнера-основателя Биорегионального института Серрадо (IBC) Томаза Энлазадо, муниципалитету следует сосредоточиться на решении более насущных проблем, а не на создании маркетингового образа, который мало отражает реальные потребности города.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил в небе НЛО, которое заставало его жену заплакать. Супруги наблюдали за ночным небом, когда увидели необычное сияние. Мужчина и его жена сначала приняли неизвестный объект за метеор, но вскоре их мнение изменилось.

Также стало известно, что посреди поля появился загадочный зеркальный монолит. Лори Грейвс, владеющая участком, на котором была обнаружена металлическая конструкция, утверждает, что она не знает, откуда он мог появиться.