Місто отримало звання "нової столиці НЛО" після незвичайних вогнів у небі (фото)

Місто, яке відоме своєю природною красою, останнім часом почало привертати увагу через численні повідомлення про появу непізнаних об'єктів, що світяться, і "кульок світла", що спускаються з неба.

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Влада міста Альто-Параїсо-де-Гояс у штаті Гояс, Бразилія, прагне офіційно визнати цей мальовничий регіон гарячою точкою паранормальної активності та заробити на його репутації. Про це пише Daily Star.

Проєкт надання Альто-Параїсо статусу столиці НЛО був висунутий депутатом штату Джорджем Мораїсом і незабаром буде розглянутий у Законодавчих зборах штату Гояс. Пропозиція з'явилася після дивних інцидентів, як, наприклад, у випадку зі співробітником німецького посольства, який стверджує, що бачив у своєму будиночку кулю яскравого золотистого світла, яку неможливо було пояснити.

Місцевий уфолог Маноель Орро, який побудував у районі гостьовий будинок для любителів паранормального, розповів, що і його гості, і навіть робітники, які працювали на будівництві, були свідками дивних явищ. Один із робітників стверджував, що бачив кораблі, які "входили і виходили з гори".

"Однією з них була людина з німецького посольства, яка зателефонувала мені через деякий час і сказала, що вона є логічною людиною, у якої не вистачало сміливості поговорити про це з кимось із членів своєї сім'ї. Він помітив кулю золотистого світла і попросив мене пояснити це", — сказав він.

Турист помітив кулю золотистого світла Фото: pousadamorrodabaleia

Цей туристичний бум, натхненний легендами та свідченнями про НЛО, влада планує спрямувати на розвиток сталого туризму. Однак не всі місцеві жителі раді цьому рішенню: вони запустили петицію, щоб заблокувати проєкт. За їхніми словами, такі заходи, як перетворення Альто-Параїсо-де-Гояс на "столицю НЛО", відволікають від істинних потреб міста і його культурних цінностей.

"У нас є інші пріоритети в регіоні, і ми хочемо зберегти справжню культурну та туристичну ідентичність міста", — йдеться в петиції.

На думку партнера-засновника Біорегіонального інституту Серрадо (IBC) Томаза Енлазадо, муніципалітету слід зосередитися на розв'язанні нагальніших проблем, а не на створенні маркетингового образу, який мало відображає реальні потреби міста.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив у небі НЛО, яке заставало його дружину заплакати. Подружжя спостерігало за нічним небом, коли побачило незвичайне сяйво. Чоловік і його дружина спочатку прийняли невідомий об'єкт за метеор, але незабаром їхня думка змінилася.

Також стало відомо, що посеред поля з'явився загадковий дзеркальний моноліт. Лорі Грейвс, яка володіє ділянкою, на якій було виявлено металеву конструкцію, стверджує, що вона не знає, звідки він міг з'явитися.