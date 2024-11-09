"Всего 15 минут": блогерша рассказала, как сократить счет за отопление вдвое (видео)

Блогерша по имени Ли нашла простой способ утеплить жилое помещение перед зимой, не увеличивая расходы на коммунальные услуги. Для этого ей понадобился недорогой набор для изоляции окон.

Находчивая жительница Великобритании по имени Ли сократила счета за отопление с помощью бюджетного решения. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Женщина нашла простой способ утеплить жилое помещение перед зимой, не увеличивая расходы на коммунальные услуги. Используя недорогой набор для изоляции окон стоимостью всего 5,99 фунтов, Ли продемонстрировала простое решение, которое помогает поддерживать тепло в ее доме. Ее видео стало вирусным, вдохновив многих последовать ее примеру.

Британка объяснила, что для сохранения тепла она сфокусировалась на проблеме потери тепла через окна, так как, по данным экспертов компании Dakea, окна могут "забирать" до 10–15% тепла в доме. Это происходит не только из-за сквозняков вдоль рам, но и из-за излучения через стекло. Внутреннее тепло проникает через стекло, охлаждается при контакте с наружным воздухом и уходит из помещения.

Ли решила наклеить на окна теплоизоляционную пленку.

"Затратив всего 15 минут на установку пленки, я заметила, что в квартире стало значительно теплее", — рассказала она.

Женщина нашла простой способ утеплить жилое помещение перед зимой Фото: TikTok

Она также сравнила свои счета за отопление с расходами подруги, живущей в том же доме без изоляции, и обнаружила, что они были вдвое выше.

Отзывы покупателей на Amazon подтвердили эффективность такого решения. Один из пользователей отметил: "Все сквозняки ушли, конденсат исчез. Это лучшая покупка за последние годы!". Другие покупатели также высоко оценили удобство использования пленки и ее долговечность. Производители рекомендуют использовать фен, чтобы пленка лучше прилегала к поверхности окон.

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