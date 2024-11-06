Печальное зрелище: туристы разочарованы фонтаном Треви в Риме из-за "пристройки" (видео)

Одна из главных достопримечательностей Рима, куда туристы привыкли бросать монеты, находится в ремонте. Городские власти предложили посетителям альтернативу, но она их не впечатлила.

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В итальянском Риме одна из самых известных достопримечательностей в мире была отправлена на ремонт и власти предложили туристам альтернативу, куда те могут традиционно бросать монеты. Их новое сооружение не впечатлило, пишет CNN.

Речь идет о фонтане Треви, где ведутся специальные технические работы. В связи с этим на прошлой неделе рядом с достопримечательностью был установлен небольшой бассейн. Он отделан некрашеной фанерой и стоит за высоким забором, покрытым прозрачным пластиком. Туристы туда продолжают бросать монеты, однако теперь необходимо приложить немалых усилий, дабы те упали в воду.

Городские власти рассказали, что соорудили бассейн для того, чтобы защитить рабочих внутри опустевшего фонтана от попадания в них монет. Также это нужно для того, чтобы продолжить копить деньги, которые передаются местной католической благотворительной организации.

"Бассейн, который, конечно, является временным и был установлен во время исключительных работ по обслуживанию фонтана, используется для сбора монет, бросаемых туристами. Это устоявшаяся и очень любимая традиция", — заявил в комментарии журналистам представитель римского Капитолия по культурному наследию Клаудио Паризи Пресичче.

Недовольства туристов: что известно

Не все оказались довольны реализацией задумки, ведь туристы уже прозвали бассейн "ванной для ног", "архитектурным инфантилизмом" и "маленьким детским бассейном, где летом мочатся в воду".

"Самое печальное, что я видел в Италии за все время, сколько себя помню", — написал в сети один из очевидцев.

Туристы разочарованы новой "пристройкой" к фонтану Треви в Риме Фото: Twitter

Ремонт фонтана Треви: как долго продлится

В CNN отметили, что стоимость работ в фонтане Треви, которые начались в октябре текущего года, оценивается в 300 тысяч евро. Завершится ремонт ближе к 2025 году, когда в Риме начнутся торжества по случаю "юбилейного" года Римско-католической церкви, который, как ожидается, привлечет в город миллионы посетителей.

Ближе к апрелю следующего года рядом будет изменена пешеходная дорожка, которая позволит туристам подойти к фонтану достаточно близко и бросить туда монеты. За такой экспириенс придется заплатить дополнительно 2 евро, однако городские власти не до конца согласовали будущие меры.

Напомним, 7 марта сообщалось, что происходит с монетами, брошенными в фонтан Треви в Риме. По информации журналистов, в 2022 году в фонтане было собрано 1,4 миллиона евро (1,52 миллиона долларов) и по итогам 2023 года планировалось, что будет еще больше.