Что происходит с монетами, брошенными в фонтан Треви в Риме (фото)

По информации журналистов, в 2022 году в фонтане было собрано 1,4 миллиона евро (1,52 миллиона долларов) и по итогам 2023 года планируется, что будет больше.

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Когда в Риме туристы бросают в фонтан Треви монеты с пожеланиями любви, здоровья или желания вернуться в Вечный город, на самом деле они оказывают большую практическую помощь людям, о которых они могут никогда не узнать. Об этом — репортаж, опубликованный 7 марта в издании Reuters.

Как рассказывают журналисты, монеты, которые согласно легендарному ритуалу бросают в фонтан уже сотни лет, на самом деле накапливаются практически в течение нескольких дней. Поэтому два раза в неделю их вылавливают и отправляют в римское отделение всемирной католической организации Caritas, которая пересчитывает ведра мелочи и использует их для финансирования продовольственного банка, столовой и других благотворительных проектов.

"В 2022 году Caritas собрала в фонтане 1,4 миллиона евро (1,52 миллиона долларов) и рассчитывает собрать еще больше по итогам 2023 года, ведь Рим — один из самых посещаемых городов мира почти с 29 миллионами туристов в год", — приводит цифры агентство.

Вывески вокруг фонтана объясняют, что деньги пойдут на благотворительность — это нравится многим туристам, посещающим достопримечательность.

"Я хотела загадать желание, которое дорого моему сердцу. Но я также знаю, что эта монета не просто останется там, но и поможет нуждающимся людям. Я загадала желание, но надеюсь, что эти деньги помогут исполнить желания и других людей", — рассказала Юла Коул из Бразилии.

Таблички у фонтана также предупреждают, что монеты нельзя красть. На протяжении десятилетий находились умельцы, которые вылавливали монеты, иногда с помощью магнитов, прикрепленных к шесту.

Заходить в воды Треви сегодня запрещено, и туристам грозят штрафы.

Что дальше происходит с монетами

Рабочие региональной коммунальной службы АСЕА дважды в неделю с помощью длинных метелок и всасывающих шлангов, стараясь не заходить в воду, собирают монеты. Затем они передают их в Caritas, где мелочь сушат фенами или в специальных сушках, сортируют и пересчитывают.

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Кроме того, два раза в месяц фонтан опорожняют и чистят.

"Операции по сбору и очистке проводятся максимально быстро, чтобы попытаться сократить время простоя фонтана", — рассказал менеджер АСЕА Франческо Приско.

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В офисе Caritas сотрудник раскладывают "улов" на огромном столе для сушки и перебирают все выловленное, поскольку находят в фонтане не только монеты, но и украшения, религиозные медали, и даже пуповины и зубные протезы.

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Журналисты Reuters знакомят читателей с супермаркетом организации Caritas, известным под названием Emporium, который раздает еду нуждающимся. Он находится рядом с главным вокзалом Рима.

"Я был кузнецом, но потом потерял должность, и мой артрит не помогает найти новую работу. К счастью, есть такие места, как этот торговый центр", — сказал человек, назвавшийся только Доменико.

Другой мужчина, Луиджи, объяснил, что до того, как он потерял работу, был строителем, а также владельцем компании по производству систем видеонаблюдения. Такие места, как этот Emporium, оказывают конкретную помощь.

Что известно о фонтане Треви

Фонтан Треви, построенный в 1762 году, покрывает одну сторону Палаццо Поли в центре Рима со статуями Тритонов, управляющих колесницей из ракушек бога Океана, иллюстрируя тему укрощения вод. Это самый крупный фонтан Рима. Название происходит от латинского "trivium" — пересечение трех дорог.

Именно здесь итальянский кинорежиссер Федерико Феллини разыграл одну из самых знаменитых сцен в кино в фильме "Сладкая жизнь", где Анита Экберг заходит в фонтан после полуночи и зовет Марчелло Мастроянни присоединиться к ней.

В 2006 году муниципалитет Рима решил, что все найденные монеты (сумма, равная примерно 3,8 тысячи евро в день) должны быть предназначены на благотворительные цели.

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