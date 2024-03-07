Що відбувається з монетами, кинутими у фонтан Треві в Римі (фото)

За інформацією журналістів, у 2022 році у фонтані було зібрано 1,4 мільйона євро (1,52 мільйона доларів) і за підсумками 2023 року планують, що буде більше.

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Коли в Римі туристи кидають у фонтан Треві монети з побажаннями любові, здоров'я або бажанням повернутися до Вічного міста, насправді вони надають велику практичну допомогу людям, про яких вони можуть ніколи не дізнатися. Про це — репортаж, опублікований 7 березня у виданні Reuters.

Як розповідають журналісти, монети, які згідно з легендарним ритуалом кидають у фонтан уже сотні років, насправді накопичуються практично протягом кількох днів. Тож двічі на тиждень їх виловлюють і відправляють до римського відділення всесвітньої католицької організації Caritas, яка перелічує відра дріб'язку та використовує їх для фінансування продовольчого банку, їдальні й інших благодійних проєктів.

"У 2022 році Caritas зібрала у фонтані 1,4 мільйона євро (1,52 мільйона доларів) і розраховує зібрати ще більше за підсумками 2023 року, адже Рим — одне з найвідвідуваніших міст світу майже з 29 мільйонами туристів на рік", — наводить цифри агентство.

Вивіски навколо фонтану пояснюють, що гроші підуть на благодійність — це подобається багатьом туристам, які відвідують пам'ятку.

"Я хотіла загадати бажання, яке дороге моєму серцю. Але я також знаю, що ця монета не просто залишиться там, а й допоможе нужденним людям. Я загадала бажання, але сподіваюся, що ці гроші допоможуть виконати бажання й інших людей", — розповіла Юла Коул із Бразилії.

Таблички біля фонтану також попереджають, що монети не можна красти. Протягом десятиліть знаходилися умільці, які виловлювали монети, інколи за допомогою магнітів, прикріплених до жердини.

Заходити у води Треві сьогодні заборонено, і туристам загрожують штрафи.

Що далі відбувається з монетами

Робітники регіональної комунальної служби АСЕА двічі на тиждень за допомогою довгих віників і всмоктувальних шлангів, намагаючись не заходити у воду, збирають монети. Потім вони передають їх у Caritas, де дрібні гроші сушать фенами або в спеціальних сушарках, сортують і перелічують.

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Крім того, двічі на місяць фонтан спорожняють і чистять.

"Операції зі збору та очищення проводяться максимально швидко, щоб спробувати скоротити час простою фонтану", — розповів менеджер АСЕА Франческо Пріско.

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В офісі Caritas співробітники розкладають "улов" на величезному столі для сушіння і перебирають все виловлене, оскільки знаходять у фонтані не тільки монети, а й прикраси, релігійні медалі, і навіть пуповини та зубні протези.

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Журналісти Reuters знайомлять читачів із супермаркетом організації Caritas, відомим під назвою Emporium, який роздає їжу нужденним. Він розташований поруч із головним вокзалом Рима.

"Я був ковалем, але потім втратив посаду, і мій артрит не допомагає знайти нову роботу. На щастя, є такі місця, як цей торговий центр", — сказав чоловік, який назвався тільки Доменіко.

Інший чоловік, Луїджі, пояснив, що до того, як він втратив роботу, був будівельником, а також власником компанії з виробництва систем відеоспостереження. Такі місця, як цей Emporium, надають конкретну допомогу.

Що відомо про фонтан Треві

Фонтан Треві, побудований 1762 року, покриває один бік Палаццо Полі в центрі Риму зі статуями Тритонів, які керують колісницею з черепашок бога Океану, ілюструючи тему приборкання вод. Це найбільший фонтан Риму. Назва походить від латинського "trivium" — перетин трьох доріг.

Саме тут італійський кінорежисер Федеріко Фелліні розіграв одну з найзнаменитіших сцен у кіно у фільмі "Солодке життя", де Аніта Екберг заходить до фонтану після опівночі і кличе Марчелло Мастроянні приєднатися до неї.

У 2006 році муніципалітет Риму вирішив, що всі знайдені монети (сума, що дорівнює приблизно 3,8 тисячі євро на день) мають бути призначені на благодійні цілі.

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