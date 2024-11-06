Сумне видовище: туристи розчаровані фонтаном Треві в Римі через "прибудову" (відео)

Одна з головних визначних пам'яток Риму, куди туристи звикли кидати монети, перебуває в ремонті. Міська влада запропонувала відвідувачам альтернативу, але вона їх не вразила.

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В італійському Римі одну з найвідоміших визначних пам'яток у світі відправили на ремонт і влада запропонувала туристам альтернативу, куди ті можуть традиційно кидати монети. Їх нова споруда не вразила, пише CNN.

Йдеться про фонтан Треві, де ведуться спеціальні технічні роботи. У зв'язку з цим минулого тижня поруч із пам'яткою було встановлено невеликий басейн. Він оздоблений нефарбованою фанерою і стоїть за високим парканом, покритим прозорим пластиком. Туристи туди продовжують кидати монети, однак тепер необхідно докласти чималих зусиль, щоб ті впали у воду.

Міська влада розповіла, що спорудила басейн для того, щоб захистити робітників усередині спорожнілого фонтану від потрапляння в них монет. Також це потрібно для того, щоб продовжити збирати гроші, які передаються місцевій католицькій благодійній організації.

"Басейн, який, звісно, є тимчасовим і був встановлений під час виняткових робіт з обслуговування фонтану, використовується для збору монет, які кидають туристи. Це усталена і дуже улюблена традиція", — заявив у коментарі журналістам представник римського Капітолію з культурної спадщини Клаудіо Парізі Пресічче.

Невдоволення туристів: що відомо

Не всі виявилися задоволені реалізацією задуму, адже туристи вже прозвали басейн "ванною для ніг", "архітектурним інфантилізмом" і "маленьким дитячим басейном, де влітку мочаться у воду".

"Найсумніше, що я бачив в Італії за весь час, скільки себе пам'ятаю", — написав у мережі один з очевидців.

Туристи розчаровані новою "прибудовою" до фонтану Треві в Римі Фото: Twitter

Ремонт фонтану Треві: як довго триватиме

У CNN зазначили, що вартість робіт у фонтані Треві, які почалися в жовтні поточного року, оцінюють у 300 тисяч євро. Завершиться ремонт ближче до 2025 року, коли в Римі розпочнуться урочистості з нагоди "ювілейного" року Римо-католицької церкви, який, як очікують, приверне до міста мільйони відвідувачів.

Ближче до квітня наступного року поруч буде змінено пішохідну доріжку, яка дасть змогу туристам підійти до фонтану досить близько і кинути туди монети. За такий експірієнс доведеться заплатити додатково 2 євро, проте міська влада не до кінця узгодила майбутні заходи.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що відбувається з монетами, кинутими у фонтан Треві в Римі. За інформацією журналістів, у 2022 році у фонтані було зібрано 1,4 мільйона євро (1,52 мільйона доларів), і за підсумками 2023 року планувалося, що буде ще більше.