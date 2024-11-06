Исследователи создают дроны "зомби" из тел мертвых птиц: зачем им это

Разработчики отметили, что они не убивают птиц намеренно, чтобы сделать дрон, а закупают необходимые материалы на рынках.

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Исследователи разработали дроны "зомби", сделанные из тел мертвых уток. Об этом пишет New York post.

Команда из New Mexico Tech нашла способ использовать части тела уток для создания реалистичных птиц-самозванцев. Механические приложения имплементируются в уток и устанавливается видеокамера.

Дрон качка Фото: New York Post

Разработчики считают, что дроны помогут наблюдать за дикой природой, смешавшись с естественной средой.

Доцент кафедры машиностроения доктор Мостафа Хассаналян говорит, что команда не убивает птиц ради создания дронов, и они не были разработаны для шпионажа.

"Основным и единственным назначением этого проекта является мониторинг дикой природы, а не шпионаж. Дроны используются для мониторинга дикой природы, однако они создают много шума, который может напугать животных. При создании дронов реальные птицы не пострадали физически, и мы вообще не собираемся этого делать. Мы использовали только те перья и птиц, которые были представлены на рынке, и работали с местными художниками-мастерами", — сказал Хассаналян.

Разработчики дронов уток Фото: New York Post

Исследователи объяснили, что птичью физиологию сочетают с передовой механикой для создания дронов, которые точно имитируют естественные модели полета и поведение настоящих птиц. В частности, версия для плавания повторяет движения утиных ног, обеспечивая реалистичное, естественное движение в воде.

"Основной целью этого проекта является разработка безопасных, экологически чистых платформ, которые могут поддерживать мониторинг дикой природы, смягчать случаи столкновений с птицами вблизи аэропортов и предлагать новые подходы для наблюдения и исследования окружающей среды. Это слияние таксидермии с технологией дронов знаменует собой новую эру в биотехнике, закладывая основу для универсальных малоударных дронов, которые гармонируют с природой", — говорится в заявлении разработчиков.

Напомним, сантехник установил скрытую камеру, чтобы тайно наблюдать за клиентками в ванной.