Дослідники створюють дрони "зомбі" з тіл мертвих птахів: навіщо їм це

Розробники наголосили, що вони не вбивають птахів навмисно, щоб зробити дрон, а закуповують необхідні матеріали на ринках.

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Дослідники розробили дрони "зомбі", зроблені з тіл мертвих качок. Про це пише New York post.

Команда з New Mexico Tech знайшла спосіб використовувати частини тіла качок для створення реалістичних птахів-самозванців. Механічні додатки імплементуються в качок та встановлюється відеокамера.

Дрон качка Фото: New York Post

Розробники вважають, що дрони допоможуть спостерігати за дикою природою, змішавшись із природним середовищем.

Доцент кафедри машинобудування доктор Мостафа Хассаналян каже, що команда не вбиває птахів заради створення дронів, і вони не були розроблені для шпигунства.

"Основним і єдиним призначенням цього проєкту є моніторинг дикої природи, а не шпигунство. Дрони використовуються для моніторингу дикої природи, однак вони створюють багато шуму, який може налякати тварин. Під час створення дронів реальні птахи не постраждали фізично, і ми взагалі не збираємося цього робити. Ми використовували лише ті пір’я та птахів, які були представлені на ринку, і працювали з місцевими художниками-майстрами", — сказав Хассаналян.

Розробники дронів качок Фото: New York Post

Дослідники пояснили, що пташину фізіологію поєднують з передовою механікою для створення дронів, які точно імітують природні моделі польоту та поведінку справжніх птахів. Зокрема, версія для плавання повторює рухи качиних ніг, забезпечуючи реалістичний, природний рух у воді.

"Основною метою цього проєкту є розробка безпечних, екологічно чистих платформ, які можуть підтримувати моніторинг дикої природи, пом’якшувати випадки зіткнень з птахами поблизу аеропортів і пропонувати нові підходи для спостереження та дослідження довкілля. Це злиття таксидермії з технологією дронів знаменує собою нову еру в біотехніці, закладаючи основу для універсальних малоударних дронів, які гармоніюють з природою", — йдеться у заяві розробників.

Нагадаємо, сантехнік встановив приховану камеру, щоб таємно спостерігати за клієнтками у ванній.