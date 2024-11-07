Насколько грязными бывают сиденья в метро: уборщики показали шокирующие кадры (видео)

Эксперимент лондонской клининговой фирмы показал, насколько грязными бывают места в общественном транспорте. Хотя чиновники говорят о регулярных уборках, однако пользователи в интернете были в шоке от увиденного.

Владелец клининговой компании в Лондоне Стивен Джеймс, более известный по прозвищу Мистер Чистый Ковер (Mr Clean Carpet), решил провести эксперимент и проверить, как часто транспортное управление города убирает в вагонах метрополитена. Видео с результатами его работы стало вирусным в Tiktok и набрало почти 475 тысяч просмотров.

Сам господин Джеймс говорит, что собрал команду из своих ребят-уборщиков, взяли вакуумные пылесосы, и сели в один из вагонов поезда метро. Пока тот ехал между двумя станциями, мужчины решили тщательно вычистить четыре свободных места.

Результат был просто шокирующим, когда клинеры решили посмотреть, какого же цвета будет вода после чистки сидений в метро. Темный оттенок черной жидкости с имеющимися густыми сборниками грязи однозначно доказывал, что уборкой мест для пассажиров не занимались очень долго.

Журналисты Daily Mail пишут, что видео с результатами уборки увидели в управлении транспорта Лондона (TfL). Там заявили, что господин Джеймс и его команда сами подвергали опасности как себя, так и пассажиров, когда взяли с собой вакуумные водные пылесосы. Мол, там есть контактные рельсы, где идет мощный ток, а наличие воды означает риск получить удар от электричества.

В то же время в TfL отметили, что график уборки поездов метро состоит из двух разных уровней уборки: поверхностная уборка (проводится ежедневно) и глубокая уборка внутренней и внешней части поезда каждые 28 дней.

"Все полы и поверхности убираются ежедневно в каждом поезде в рамках поверхностной уборки. Сиденья проверяются и очищаются при необходимости во время этой поверхностной очистки с последующей генеральной уборкой", — заявили в TfL.

В интервью для BBC господин Джеймс заявил, что все увиденное было для него "вершиной терапевтического шока" очистки. Мужчина рассказал о своем опыте увиденного, а также прокомментировал заявление лондонских транспортников следующим образом:

"Я точно никого не подвергал опасности, однако после такого я не советую вам заниматься чисткой сидений самостоятельно, потому что это действительно слишком опасно. Для здоровья. Больше я этого делать не буду".

В комментариях к вирусному видео все пользователи заявили, что увиденное просто их откровенно шокировало. Одни корреспонденты хотели как можно скорее "сбросить верхнюю одежду" после поездки в метро. Другая говорят, что именно из-за грязных сидений едут стоя всегда, а еще одна группа комментариев свидетельствовала о том, что люди лучше проедутся на такси, пройдутся пешком или лучше задумаются приобрести себе другой транспорт — от велосипеда до автомобиля.

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