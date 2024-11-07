Наскільки брудними бувають сидіння в метро: прибиральники показали шокуючі кадри (відео)

Експеримент лондонської клінінгової фірми показав, наскільки брудними бувають місця у громадському транспорті. Хоч чиновники кажуть про регулярні прибирання, однак користувачі в інтернеті були в шоці від побаченого.

Власник клінінгової компанії у Лондоні Стівен Джеймс, більш відомий за прізвиськом Містер Чистий Килим (Mr Clean Carpet), вирішив провести експеримент і перевірити, як часто транспортне управління міста прибирає у вагонах метрополітену. Відео з результатами його роботи стало вірусним в Tiktok та набрало майже 475 тисяч переглядів.

Сам пан Джеймс каже, що зібрав команду зі своїх хлопців-прибиральників, взяли вакуумні пилососи, та сіли в один з вагонів потяга метро. Поки той їхав поміж двома станціями, чоловіки вирішили ретельно вичистити чотири вільних місця.

Результат був просто шокуючим, коли клінери вирішили подивитися, якого ж кольору буде вода після чистки сидінь у метро. Темний відтінок чорної рідини з наявними густими збірками бруду однозначно доводив, що прибиранням місць для пасажирів не займалися дуже довго.

Журналісти Daily Mail пишуть, що відео з результатами прибирання побачили в управлінні транспорту Лондона (TfL). Там заявили, що пан Джеймс і його команда самі наражали на небезпеку як себе, так і пасажирів, коли взяли з собою вакуумні водні пилососи. Мовляв, там є контактні рейки, де йде потужний струм, а наявність води означає ризик отримати удар від електрики.

Водночас у TfL відзначили, що графік прибирання поїздів метро складається з двох різних рівнів прибирання: поверхневе прибирання (проводиться щодня) і глибоке прибирання внутрішньої та зовнішньої частини поїзда кожні 28 днів.

"Всі підлоги та поверхні прибираються щодня в кожному поїзді в рамках поверхневого прибирання. Сидіння перевіряються та очищаються за потреби під час цього поверхневого очищення з подальшим генеральним прибранням", — заявили в TfL.

В інтерв'ю для BBC пан Джеймс заявив, що все побачене було для нього "вершиною терапевтичного шоку" очищення. Чоловік розповів про свій досвід побаченого, а також прокоментував заяву лондонських транспортників наступним чином:

"Я точно нікого не наражав на небезпеку, однак після такого я не раджу вам займатися чисткою сидінь самостійно, бо це дійсно надто небезпечно. Для здоров'я. Більше я цього не робитиму".

В коментарях до вірусного відео всі користувачі заявили, що побачене просто їх відверто шокувало. Одні дописувачі хотіли якомога швидше "скинути верхній одяг" після поїздки в метро. Інша кажуть, що саме через брудні сидіння їдуть стоячи завжди, а ще одна група коментарів свідчила про те, що люди краще проїдуться на таксі, пройдуться пішки чи краще задумаються придбати собі інший транспорт — від велосипеда до автомобіля.

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