Муж сделал жене сюрприз на день рождения, который едва не закончился разводом

Несмотря на ошибку мужчина решил не отменять свою поездку и улетел без жены, оставив ее в аэропорту.

В Британии мужчина спутал дату рождения жены, из-за чего его сюрприз едва не закончился разводом. Об этом пишет издание Mirror.

Так, муж Джейми Вистаб забронировал 2 билета на самолет, чтобы отправиться в путешествие. В аэропорту выяснилось, что он неправильно указал дату рождения жены, из-за чего ее просто не пустили на борт.

Сам благоверный решил не портить свою поездку и улетел в путешествие сам.

Джейми Вистаб вместо этого сделала его "известным". Она обнародовала в сети видео, на котором она наблюдает из окна аэропорта, как улетает ее муж.

"Я в аэропорту, угадайте, где мой муж?" Затем она перевернула свою камеру, чтобы показать самолет на взлетной полосе аэропорта, и добавила: "Он на этом рейсе. Угадай, где меня нет? Спроси меня, почему бы и нет. Он ошибся в мой день рождения", — рассказала женщина.

Видео она опубликовала в TikTok под ником @jaimewystub. Оно собрало сотни комментариев.

"Надеюсь, будет обновление, а муж станет прежним".

"Сделайте реверс и просто забудьте о его дне рождения в этом году".

Нашлись и те, которые сказали, что мужчинам нельзя доверять бронировать билеты, мол, им, как и детям, нельзя давать в руки документы.

"Однажды мой муж указал мою девичью фамилию в моем бронировании. У меня такая же фамилия, как у него, а он указал мою девичью фамилию. Пришлось звонить и исправлять это, и я опоздала на свой рейс на 10 секунд, а они уже продали мое место", — рассказала одна из авторов.

Напомним, что в Польше в аэропорту Вроцлава произошел переполох из-за комплимента одного из пассажиров своей жене. Из-за этого их задержали, обыскали и оштрафовали.