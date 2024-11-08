Чоловік зробив дружині сюрприз на день народження, який ледве не закінчився розлученням

Попри помилку чоловік вирішив не скасовувати свою поїздку і полетів без дружини, залишивши її в аеропорту.

У Британії чоловік сплутав дату народження дружини, через що його сюрприз ледь не закінчився розлученням. Про це пише видання Mirror.

Так, чоловік Джеймі Вістаб забронював 2 квитки на літак, щоб вирушити в подорож. У аеропорту з'ясувалося, що він неправильно вказав дату народження дружини, через що її просто не пустили на борт.

Сам благовірний вирішив не псувати свою поїздку і полетів у подорож сам.

Джеймі Вістаб натомість зробила його "відомим". Вона оприлюднила в мережі відео, на якому вона спостерігає з вікна аеропорту, як відлітає її чоловік.

"Я в аеропорту, вгадайте, де мій чоловік?" Потім вона перевернула свою камеру, щоб показати літак на злітній смузі аеропорту, і додала: "Він на цьому рейсі. Вгадай, де мене немає? Запитай мене, чому б і ні. Він помилився в мій день народження", — розповіла жінка.

Відео вона опубліковала в TikTok під ніком @jaimewystub. Воно зібрало сотні коментарів.

"Сподіваюся, буде оновлення, а чоловік стане колишнім".

"Зробіть реверс і просто забудьте про його день народження цього року".

Знайшлися й ті, які сказали, що чоловікам не можна довіряти бронювати квитки, мовляв, їм, як і дітям, не можна давати в руки документи.

"Одного разу мій чоловік вказав моє дівоче прізвище в моєму бронюванні. У мене таке ж прізвище, як у нього, а він вказав моє дівоче прізвище. Довелося дзвонити і виправляти це, і я спізнилася на свій рейс на 10 секунд, а вони вже продали моє місце", — розповіла одна із дописувачок.

Нагадаємо, що у Польщі в аеропорту Вроцлава стався переполох через комплімент одного з пасажирів своїй дружині. Через це їх затримали, обшукали і оштрафували.