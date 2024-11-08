В ошейниках и кандалах: в Китае туристов отправят по древнему "маршруту изгнания" (фото)

Городские власти уверены, что проект поможет привлечь дополнительный приток посетителей и денег, однако некоторые возмущены инициативой. Комментаторы считают, что нельзя превращать место трагедии в развлечение.

В Китае один из городов придумал необычный интерактив для туристов, предлагая им пройти "мучительные маршруты изгнания". Это должно развить существенно туризм, но в то же время вызывает дискуссии. Об этом говорится в материале My News.

Власти считают, что это уникальный опыт для посетителей одного из китайских городов. Туристы смогут прыгнуть там с тарзанки, чтобы имитировать отчаяние заключенных, которые иногда прыгали со скал. Также им будут выдавать специальную форму и наручники, чтобы все было по-настоящему, но не все оценили задумку.

Речь о провинции Хэйлунцзян, где в декабре запустится специальный туристический проект, позволяющий туристам испытать "ссылку". Это поможет не только увеличить количество туристов, но и доходы, считают власти.

Маршруты изгнания в древние времена: что известно

Исторические записи гласят, что во времена династии Цин (1644-1911) в Нингуту было сослано более полутора миллиона человек, которые совершили тяжкие преступления. Это был древний военный город и свою известность он получил благодаря тому, что являлся одним из самых известных мест для ссылки.

В Китае туристам предлагают пройти по "маршруту изгнания" Фото: Weibo

"Многим заключенным предстояли долгие и изнурительные путешествия, многие погибали в пути, а оставшиеся в живых часто попадали в рабство к местным чиновникам. Современную известность Нингута получила благодаря исторической драме "Императрицы во дворце", в которой император Юнчжэн ссылает туда семью своей супруги", — говорится в сообщении.

Современное изгнание: что предлагают власти

У туристов появится возможность надеть розовую или голубую специальную форму и они будут прикованы деревянными ошейниками и кандалами. Именно в таком виде посетители должны будут пройти по древнему маршруту изгнания.

На пути им будут встречаться актеры в роли тюремных охранников, что должно помочь полностью прочувствовать атмосферу.

Стоимость услуги и общая протяженность маршрута остаются неизвестными, однако уже сейчас вход на озеро Цзинпо, находящееся на территории маршрута, составляет 7 долларов.

В Китае придумали необычный интерактив для туристов Фото: Weibo

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Одни считают, что это классный и креативный способ продолжения местной истории и культуры, благодаря чему можно будет привлечь молодежь. Другие написали, что не совсем уместно делать из этого развлечение, ведь это место трагедии, куда были сосланы многие интеллектуалы и патриоты, поэтому "такое мероприятие — неуважение к этой болезненной истории".

Напомним, 8 ноября сообщалось, что девушка занялась любимым хобби у стен королевского дворца и нарвалась на хейт. Кьеу Хоа в Сеуле сделала пару необычных кадров у стен объекта культурного наследия. Она считает, что в этом нет ничего плохого, но недовольными остались как ее соотечественники из Вьетнама, так и граждане Южной Кореи.