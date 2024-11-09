Мужчина проучил полицейского, который занял парковку для людей с инвалидностью

Мужчина увидел что место для людей с инвалидностью занято полицейской машиной и решил припарковаться позади нее, заблокировав выезд. После этого он с отцом отравился в кино и ресторан, не спеша возвращаться.

Житель Великобритании рассказал, как вместе с отцом, парализованным водителем с ограниченными возможностями, преподал ценный урок полицейскому, который занял парковочное место людей с инвалидностью у торгового центра на пять часов. Своей историей мужчина поделился на популярном форуме Reddit.

Отец мужчины, у которого специально оборудованный автомобиль, увидел что место для людей с инвалидностью занято полицейской машиной и решил припарковаться позади нее, заблокировав выезд.

Мужчина поделился на Reddit, что после этого они с отцом пошли в кино, а затем не спеша поужинали в ресторане, намеренно не торопясь возвращаться. Прошло пять часов, прежде чем они вернулись на парковку, где их ждал взбешенный полицейский. Как описал автор поста, страж порядка выглядел "как дышащий паром буйвол". Он выплеснул на них поток оскорблений и налепил на лобовое стекло около двадцати штрафных квитанций.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Мужчина спокойно дождался, пока полицейский закончит высказываться, после чего к ним подошел отец. Увидев пожилого мужчину в инвалидной коляске, полицейский сменил тон и поспешил извиниться за произошедшее, объяснив, что он якобы на пять минут зашел в аптеку. Однако отец мужчины не собирался отпускать это на самотек и, чтобы напомнить полицейскому о его ответственности, заявил, что готов отстаивать свое право на парковку даже в суде.

После непродолжительных уговоров и попыток полицейского сгладить конфликт, мужчина с отцом все же решили не идти до конца, ограничившись предупреждением. История быстро набрала популярность на Reddit, где другие пользователи выразили поддержку поступку мужчины и его отца.

"Мой отец был паралитиком и делал то же самое. Он парковался прямо за ними, а потом мы уходили и делали что угодно. Когда мы возвращались и его ждал какой-то разгневанный человек, он просто вытаскивал свой значок, садился в машину, и мы уезжали. Он был окружным прокурором", — написал один из них.

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