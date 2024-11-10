"Люди мені заздрять": жінка показала свою новорічну ялинку, але щось пішло не так (фото)

Свое новогоднее дерево Джоан Рейворт покрыла разноцветным цветочным декором, который преимущественно не ассоциируется с зимними праздниками. Услышав критику, женщина решила не молчать в ответ.

Джоан Рейворт из Флитвуда (Великобритания) раскритиковала "недостойных людей" в интернете, которые "из-за зависти" высмеяли ее рождественскую елку. Мать потратила шесть часов на украшение новогоднего дерева, но кое-кому этого оказалось мало, и они засыпали ее оскорбительными комментариями в Facebook.

"Если кому-то не нравится моя елка, то ничего страшного. Каждый имеет право на свое мнение, но называть дерево вульгарным и дешевым — просто неправильно. Стараюсь держать себя в руках, потому что некоторые отзывы меня просто разозлили. Например, одна женщина написала, что это худшее дерево, которое она когда-либо видела. Правда?" — жалуется британка.

Как можно увидеть на опубликованных в сети фотографиях, елка Джоанны покрыта разноцветным цветочным декором, что преимущественно не ассоциируются с новогодними праздниками. К тому же использованы серебристые, голубые, розовые и фиолетовые оттенки.

Тем не менее, не все комментаторы были настолько резкими в своих высказываниях. Один из них написал: "Я вообще не вижу Рождества, когда смотрю на это, но оно красивое". Другой юзер добавил: "Красивые цвета, но в моих глазах это не ассоциируется с праздником".

Джоанна, которая потратила 150 фунтов стерлингов (около 8 тыс. грн) на эти украшения, решила не молчать в ответ.

"Обожаю Рождество, поэтому устанавливаю елку довольно рано. Зимы такие темные и холодные, поэтому мне нравится сидеть в окружении украшений. В этом году решила сделать что-то другое", — объясняет женщина, которая на праздник планирует поехать к сыну и его партнерше.

Елка Джоанны покрыта разноцветным цветочным декором Фото: Facebook Елка Джоанны покрыта разноцветным цветочным декором Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово сетовали, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.

Кроме того, в прошлом году главная елка США упала перед Белым домом. Люди писали в социальных сетях, что это плохой знак. Дерево, привезенное к празднику из национального леса Мононгахила в Западной Вирджинии, должен был зажигать президент страны Джо Байден.