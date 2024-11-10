"Люди мені заздрять": жінка показала свою новорічну ялинку, але щось пішло не так (фото)

Своє новорічне дерево Джоан Рейворт вкрила різнокольоровим квітчастим декором, що переважно не асоціюються із зимовими святами. Почувши критику, жінка вирішила не мовчати у відповідь.

Джоан Рейворт з Флітвуда (Велика Британія) розкритикувала "негідних людей" в інтернеті, які "через заздрість" зганьбили її різдвяну ялинку. Матір витратила шість годин на прикрашання новорічного дерева, але декому цього виявилося замало, і вони засипали її образливими коментарями у Facebook.

"Якщо комусь не подобається моя ялинка, то нічого страшного. Кожен має право на свою думку, але називати дерево вульгарним та дешевим — просто неправильно. Намагаюся тримати себе у руках, бо деякі відгуки мене просто розлютили. Наприклад, одна людина написала, що це найгірше дерево, яке вона коли-небудь бачила. Справді?" — скаржиться британка.

Як можна побачити на опублікованих в мережі фотографіях, ялинка Джоанни вкрита різнокольоровим квітчастим декором, що переважно не асоціюються з новорічними святами. До того ж використані сріблясті, блакитні, рожеві та фіолетові відтінки.

Менше з тим, не всі коментатори були настільки різкими у своїх висловлюваннях. Один з них написав: "Я взагалі не бачу Різдва, коли дивлюся на це, але воно гарне". Інший юзер додав: "Гарні кольори, але в моїх очах це не асоціюється зі святом".

Джоанна, яка витратила 150 фунтів стерлінгів (близько 8 тис. грн) на ці прикраси, вирішила не мовчати у відповідь.

"Обожнюю Різдво, саме тому встановлюю ялинку досить рано. Зими такі темні та холодні, тож мені подобається сидіти в оточенні прикрас. Цього року вирішила зробити щось інше", — пояснює жінка, яка на свято планує поїхати до сина та його партнерки.

Ялинка Джоанни вкрита різнокольоровим квітчастим декором Фото: Facebook Ялинка Джоанни вкрита різнокольоровим квітчастим декором Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.

Крім того, торік головна ялинка США упала перед Білим домом. Люди писали у соціальних мережах, що це поганий знак. Дерево, привезене до свята з національного лісу Мононгахіла в Західній Вірджинії, мав запалювати президент країни Джо Байден.