Смех сквозь слезы: невеста показала, что ее мама сделала из свадебного платья (видео)

Во время девичника Хейли Дуайер получила от матери коробку с открыткой, где говорилось о том, что швея сделала из ее старого свадебного платья кружевную накидку.

Мама превратила собственное свадебное платье, сшитое еще в 1988 году, в накидку для своей дочери, которую та собирается надеть на церемонию бракосочетания, запланированную на март 2025 года. Об этом невеста рассказала на своей странице в TikTok.

В детстве 29-летняя Хейли Дуайер из Шарлотты (Северная Каролина, США) регулярно просматривала видеозаписи со свадьбы своих родителей и удивлялась красоте и романтике этого мероприятия. Она часто говорила со своей мамой, 60-летней Лизой Дуайер, о том, чтобы осовременить наряд и вдохнуть в него новую жизнь. Однако результат превзошел все ожидания.

Во время девичника Хейли получила от матери коробку с открыткой, где говорилось о том, что швея сделала из ее старого свадебного платья кружевную накидку.

"Мама — моя самая большая поклонница. Она как никто другой умеет писать сентиментальные послания и знает, как сделать так, чтобы человек чувствовал себя особенным. Столько мыслей было вложено в создание этой реликвии. Не могу дождаться, когда надену ее в день своей свадьбы", — делится невеста своими эмоциями с журналистами Newsweek.

Кроме трансформации собственного платья, Лиза использовала ткань из платья своей покойной матери, превратив ее в подушку для колец.

Фрагмент видеозаписи, когда Хейли впервые увидела подарок от матери, опубликован в TikTok. Пользователи сети пишут, что едва сдерживали слезы. Всего за несколько дней клип собрал более 1,1 миллиона просмотров и 175 500 лайков.

В комментариях одна из участниц обсуждения написала: "У меня мурашки по коже. Очень содержательно!". Другой подписчик добавил: "Это лучший подарок, который я когда-либо видел".

Напомним, ранее Фокус также рассказывал, как невеста позволила гостям свадьбы выбрать ей фамилию. До свадьбы пары и голосования за смену фамилии еще несколько месяцев. Тем временем эта история привлекла к себе много внимания в TikTok.

Кроме того, жительница материковой части Китая, которая пробралась на свадебный банкет в Гонконге, выдав себя за подругу невесты, съела самые дорогие блюда. Видео с кадрами пышного застолья она опубликовала в своих социальных сетях, но позже удалила свои аккаунты, не справившись с сокрушительной критикой.