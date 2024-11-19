Сміх крізь сльози: наречена показала, що її мама зробила з весільної сукні (відео)

Під час дівич-вечора Хейлі Дуайєр отримала від матері коробку з листівкою, де йшлося про те, що швачка перешила її стару весільну сукню на мереживну накидку.

Мама перетворила власну весільну сукню, пошиту ще в 1988 році, на накидку для своєї доньки, яку та збирається вдягнути на церемонію одруження, заплановану на березень 2025 року. Про це наречена розповіла на своїй сторінці у TikTok.

У дитинстві 29-річна Хейлі Дуайєр з Шарлотти (Північна Кароліна, США) регулярно переглядала відеозаписи з весілля своїх батьків й дивувалася красі та романтиці цього дійства. Вона часто говорила зі своєю мамою, 60-річною Лізою Дуайєр, про те, щоб осучаснити вбрання й вдихнути в нього нове життя. Однак результат перевершив усі очікування.

Під час дівич-вечора Хейлі отримала від матері коробку з листівкою, де йшлося про те, що швачка перешила її стару сукню на приголомшливу мереживну накидку.

"Мама — моя найбільша шанувальниця. Вона як ніхто інший вміє писати сентиментальні послання й знає, як зробити так, аби людина відчувала себе особливою. Стільки думок було вкладено в створення цієї реліквії. Не можу дочекатися, коли одягну її в день свого весілля", — ділиться емоціями наречена з журналістами Newsweek.

Окрім трансформації власної сукні, Ліза використала тканину з плаття своєї покійної матері, перетворивши її на подушку для обручок.

Фрагмент відеозапис, коли Хейлі вперше побачила подарунок від матері, опублікований у TikTok. Користувачі мережі пишуть, що ледь стримували сльози. Всього за кілька днів кліп зібрав понад 1,1 мільйона переглядів й 175 500 вподобань.

У коментарях одна з учасниць обговорення написала: "У мене мурашки по шкірі. Дуже змістовно!". Інший підписник додав: "Це найкращий подарунок, який я коли-небудь бачив".

Нагадаємо, Фокус розповідав, як наречена дозволила гостям весілля обрати їй прізвище. До весілля пари та голосування за зміну прізвище ще кілька місяців. Тим часом ця історія привернула до себе багато уваги в TikTok.

Крім того, жителька материкової частини Китаю, яка пробралась на весільний банкет у Гонконзі, видавши себе за подругу нареченої, з’їла найдорожчі страви. Відео з кадрами пишного застілля вона опублікувала у своїх соціальних мережах, але пізніше видалила свої облікові записи, не впоравшись з нищівною критикою.