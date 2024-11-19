Новорожденную девочку юридически превратили в мальчика из-за ошибки регистратора, — детали

Родителям сообщили, что ошибку регистратора Ноттингемшира в Великобритании в свидетельстве о рождении исправить нельзя. Поэтому маленькая Лайла юридически является мальчиком.

Новорожденной девочке из Великобритании придется всю жизнь жить с неправильным полом в свидетельстве о рождении из-за ошибки регистратора, которую, как сообщили ее родителям, они не смогут изменить. Об этом пишет The Guardian.

Грейс Бингем и ее партнер Эван Мюррей были рады зарегистрировать своего первого ребенка в регистрационном бюро Мэнсфилда в Ноттингемшире на прошлой неделе. Но они не заметили, что регистратор написал неправильный пол в свидетельстве о рождении, пока оно не было отправлено.

"Мы были в ужасе, но предполагали, что, поскольку мы увидели ошибку всего через несколько секунд после того, как она произошла, исправить ее будет легко. Но хотя регистратор извинилась за свою ошибку — и менеджер по региону тоже извинился — оказалось, что свидетельства о рождении не могут быть изменены", — сказал Мюррей.

Главное регистрационное управление (GRO), которое отвечает за администрирование всей регистрации актов гражданского состояния в Англии и Уэльсе, и Министерство внутренних дел подтвердили, что свидетельство о рождении Лайлы Джейн Мэри Мюррей не может быть переоформлено, хотя в него можно внести поправку на полях оригинального документа.

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Но Бингем сказала, что этого недостаточно: "Люди, читающие свидетельство о рождении, могут легко пропустить крошечную заметку на полях — а это значит, что Лайлу можно считать мужчиной, когда она подает заявление на поступление в школу, на получение паспорта, на работу — для всего, для чего ей нужно полное свидетельство о рождении".

Пока Лайла еще младенец, это не кажется проблемой, но, когда она повзрослеет, она может решить, что родилась мальчиком, а потом ей сменили пол. Или люди могут подумать, что она трансгендер. По словам родителей – это не проблема, если она захочет сменить пол, когда вырастет, но они считают, что на малышку будет оказываться давление.

Семья пожаловалась в GRO, но им сказали, что ошибка лежит на них и не может быть полностью исправлена.

"Обязанность гарантировать, что информация, внесенная в ту или иную запись, является достоверной, лежит на лице, предоставившем эту информацию, а не на главном регистраторе или регистраторе, зарегистрировавшем рождение. По закону полный сертификат должен быть точной копией регистрации, к которой он относится", — говорится в заявлении GRO.

Министерство внутренних дел также подтвердило, что закон не предусматривает никакой гибкости.

"Ужасно, что в свидетельстве о рождении моей дочери указан мужской пол, хотя она биологическая женщина. Я не могу поверить, что эта авария необратима", — заявил безутешный отец.

В итоге молодые родители обратились к адвокату Ли Андерсону. Он уже написал министру по делам детей Джанет Дэби, чтобы попросить о встрече для обсуждения изменения закона.

"Очевидно, что-то не так с системой. Где же здравый смысл? Я не могу вспомнить ни одной другой формы, которую можно заполнить где-либо в этой стране, и которую нельзя изменить. У этой маленькой девочки в свидетельстве о рождении до конца жизни будет стоять мужской пол, согласно действующему закону, и это просто смешно", — сообщил Ли.

Похожая история произошла и с Сарой Пауэр, которая в октябре прошлого года зарегистрировала свою маленькую дочь в том же самом ЗАГСе и у того же регистратора.

"Регистратор правильно прочитал все данные — включая то, что наша дочь была девочкой — а затем попросил нас проверить написание имени. Мы проверили написание, но не пол, потому что регистратор уже сказал нам это правильно. Только выйдя за дверь офиса, мы взглянули на свидетельство и поняли, что наша дочь зарегистрирована как мальчик", — рассказала женщина. Однако Пауэр смогла получить новое, исправленное свидетельство о рождении для своей дочери после того, как регистратор направил ее к форме GPO. Однако Министерство внутренних дел заявляет, что это больше не вариант.

"Ранее в этом году местной службе регистрации было рекомендовано не выдавать исправленные свидетельства таким образом", — заявили они.

Напомним, во Вьетнаме мужчина заподозрил в измене жену и решил, что она родила их дочь не от него. Но оказалось, что в роддоме перепутали младенцев.