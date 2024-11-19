Новонароджену дівчинку юридично перетворили на хлопчика через помилку реєстратора, — деталі

Батькам повідомили, що помилку реєстратора Ноттінгемшира у Великій Британії у свідоцтві про народження виправити не можна. Тому маленька Лайла юридично є хлопчиком.

Новонародженій дівчинці з Великої Британії доведеться все життя жити з неправильною статтю у свідоцтві про народження через помилку реєстратора, яку, як повідомили її батькам, вони не зможуть змінити. Про це пише The Guardian.

Грейс Бінгем та її партнер Еван Мюррей були раді зареєструвати свою першу дитину в реєстраційному бюро Менсфілда в Ноттінгемширі минулого тижня. Але вони не помітили, що реєстратор написав неправильну стать у свідоцтві про народження, доки його не було надіслано.

"Ми були в жаху, але припускали, що, оскільки ми побачили помилку всього через кілька секунд після того, як вона сталася, виправити її буде легко. Але хоча реєстраторка вибачилася за свою помилку — і менеджер з регіону теж вибачився — виявилося, що свідоцтва про народження не можуть бути змінені", — сказав Мюррей.

Головне реєстраційне управління (GRO), яке відповідає за адміністрування всієї реєстрації актів цивільного стану в Англії та Уельсі, і Міністерство внутрішніх справ підтвердили, що свідоцтво про народження Лайли Джейн Мері Мюррей не можна переоформити, хоча в нього можна внести поправку на полях оригінального документа.

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Але Бінґем сказала, що цього недостатньо: "Люди, які читають свідоцтво про народження, можуть легко пропустити крихітну замітку на полях — а це значить, що Лайлу можна вважати чоловіком, коли вона подає заяву на вступ до школи, на отримання паспорта, на роботу — для всього, для чого їй потрібне повне свідоцтво про народження".

Поки Лайла ще немовля, це не здається проблемою, але, коли вона подорослішає, вона може вирішити, що народилася хлопчиком, а потім їй змінили стать. Або люди можуть подумати, що вона трансгендер. За словами батьків — це не проблема, якщо вона захоче змінити стать, коли виросте, але вони вважають, що на дитину чинитиметься тиск.

Сім'я поскаржилася в GRO, але їм сказали, що помилка лежить на них і не може бути повністю виправлена.

"Обов'язок гарантувати, що інформація, внесена до того чи іншого запису, є достовірною, лежить на особі, яка надала цю інформацію, а не на головному реєстраторі або реєстраторі, який зареєстрував народження. За законом повний сертифікат має бути точною копією реєстрації, до якої він відноситься", — йдеться в заяві GRO.

Міністерство внутрішніх справ також підтвердило, що закон не передбачає жодної гнучкості.

"Жахливо, що у свідоцтві про народження моєї доньки вказана чоловіча стать, хоча вона біологічна жінка. Я не можу повірити, що ця аварія незворотна", — заявив невтішний батько.

У підсумку молоді батьки звернулися до адвоката Лі Андерсона. Він уже написав міністру у справах дітей Джанет Дебі, щоб попросити про зустріч для обговорення зміни закону.

"Очевидно, щось не так із системою. Де ж здоровий глузд? Я не можу пригадати жодної іншої форми, яку можна заповнити де-небудь у цій країні, і яку не можна змінити. У цієї маленької дівчинки у свідоцтві про народження до кінця життя стоятиме чоловіча стать, згідно з чинним законом, і це просто смішно", — повідомив Лі.

Схожа історія сталася і з Сарою Пауер, яка в жовтні минулого року зареєструвала свою маленьку доньку в тому самому РАГСі і в того самого реєстратора.

"Реєстратор правильно прочитав усі дані — включно з тим, що наша дочка була дівчинкою — а потім попросив нас перевірити написання імені. Ми перевірили написання, але не стать, тому що реєстратор уже сказав нам це правильно. Тільки вийшовши за двері офісу, ми поглянули на свідоцтво і зрозуміли, що наша дочка зареєстрована як хлопчик", — розповіла жінка. Однак Пауер змогла отримати нове, виправлене свідоцтво про народження для своєї доньки після того, як реєстратор направив її до форми GPO. Однак Міністерство внутрішніх справ заявляє, що це більше не варіант.

"Раніше цього року місцевій службі реєстрації було рекомендовано не видавати виправлені свідоцтва в такий спосіб", — заявили вони.

Нагадаємо, у В'єтнамі чоловік запідозрив у зраді дружину і вирішив, що вона народила їхню доньку не від нього. Але виявилося, що в пологовому будинку переплутали немовлят.