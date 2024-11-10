Чоловік розійшовся з дружиною після тесту ДНК: виявилося, що це помилка лікарів

Житель В'єтнаму таємно зробив тест ДНК, який і підтвердив його здогадки про батьківство. Через деякий час виявилося, що двох дітей переплутали в пологовому будинку під час народження.

У В'єтнамі чоловік запідозрив дружину в зраді, адже його "надто вродлива" донька зовсім не була на нього схожа. Усе розкрилося випадковим чином, після переїзду до іншого міста. Про це пише SCMP.

Чоловік, ім'я якого не розкривається, переїхав із сім'єю до в'єтнамського міста Хошимін через роботу. Тоді їхній із дружиною доньці було лише три роки, але з кожним роком зовнішність дитини змінювалася і в підліткові роки виявилося, що вона не схожа ні на кого.

Ці підозри змусили його зробити ДНК-тест, який і підтвердив, що Лан (ім'я дитини, — ред.), не є його біологічною донькою і перша думка була про те, що дружина йому зрадила. Після цього в'єтнамець почав частіше не з'являтися вдома та випивати, аж поки одного разу після одного із загулів він не показав дружині результати тесту.

Хонг (дружина, — ред.) заперечувала зраду, але їй ніхто не повірив. Після цього разом із донькою вона переїхала до рідного Ханоя, де й розкрилася вся правда, коли Лан пішла в нову школу.

Там підліток швидко потоваришувала зі своєю однокласницею, адже виявилося, що вони народилися в один день і в тому ж пологовому будинку. Цей зв'язок і зробив із них хороших подруг, адже матері дівчаток навіть організували для них спільне свято на честь дня народження.

На святі мама однокласниці Лан була шокована зовнішністю дівчинки, адже та мала разючу схожість із членами її родини. Такий збіг змусив родини зробити ще один тест ДНК, який підтвердив найстрашнішу теорію. Двох дівчаток поміняли місцями після народження і, найімовірніше, виною тому плутанина персоналу лікарні.

Тепер обидві сім'ї проводять час разом і зуміли досягти консенсусу з приводу того, щоб розкрити правду дівчаткам, коли прийде час. При цьому немає інформації про те, чи будуть вони подавати на лікарню до суду.

Нагадаємо, 5 листопада повідомлялося, що подарований набір для аналізу ДНК розкрив сімейну таємницю, яку зберігали 50 років. Чоловік на ім'я Тоні отримав у подарунок набір для тесту ДНК і вирішив скористатися ним. Результати шокували, адже в його родинному дереві з'явилася нова "сестра" на ім'я Клер.