Мужчина расстался с женой после теста ДНК: оказалось, что это ошибка врачей

Житель Вьетнама тайно сделал тест ДНК, который и подтвердил его догадки об отцовстве. Спустя время оказалось, что двух детей перепутали в роддоме при рождении.

Во Вьетнаме мужчина заподозрил жену в измене, ведь его "слишком красивая" дочь совершенно не была на него похожа. Все раскрылось случайным образом, после переезда другой город. Об этом пишет SCMP.

Мужчина, имя которого не раскрывается, переехал с семьей во вьетнамский город Хошимин по работе. Тогда их с женой дочери было всего три года, но с каждым годом внешность ребенка менялась и в подростковые годы оказалось, что она не похожа ни на кого.

Эти подозрения вынудили его провести ДНК-тест, который и подтвердил, что Лан (имя ребенка, — ред.), не является его биологической дочерью и первая мысль была о том, что жена ему изменила. После этого вьетнамец начал чаще не появляться дома и выпивать, пока однажды после одного из загулов он не показал жене результаты теста.

Хонг (жена, — ред.) отрицала измену, но ей никто не поверил. После этого вместе с дочерью она переехала в родной Ханой, где и раскрылась вся правда, когда Лан пошла в новую школу.

Там подросток быстро подружилась со своей одноклассницей, ведь оказалось, что они родились в один день и в том же роддоме. Эта связь и сделала из них хороших подруг, ведь матери девочек даже организовали для них общий праздник в честь дня рождения.

На празднике мама одноклассницы Лан была шокирована внешностью девочки, ведь та имела поразительное сходство с членами ее семьи. Такое совпадение вынудило семьи сделать еще один тест ДНК, который подтвердил самую страшную теорию. Двух девочек поменяли местами после рождения и, вероятнее всего, виной тому путаница персонала больницы.

Теперь обе семьи проводят время вместе и сумели достичь консенсуса по поводу того, чтобы раскрыть правду девочкам, когда придет время. При этом нет информации о том, будут ли они подавать на больницу в суд.

Напомним, 5 ноября сообщалось, что подаренный набор для анализа ДНК раскрыл семейную тайну, которую хранили 50 лет. Мужчина по имени Тони получил в подарок набор для теста ДНК и решил воспользоваться им. Результаты шокировали, ведь в его семейном древе появилась новая "сестра" по имени Клэр.