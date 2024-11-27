Безумный мед: как добывают странный деликатес, вызывающий галлюцинации (видео)

"Безумный мед" собирают в горах Качкар в Турции. За его "сумасшедший" ингредиент отвечает пурпурный рододендрон с которого пчелы берут нектар.

В мире немало странных деликатесов. Но Турция славится одним из них, так называемым "безумным медом", который добывают из гнезд диких пчел в горах Качкар. Об этом пишет CNN.

Деликатесный балдели ( bal означает "мед", а deli означает "сумасшедший" или "безумный"), обладает галлюциногенным эффектом за счет цветков пурпурного рододендрона, с которых дикие пчелы собирают нектар. Черноморский регион Турции является одним из двух мест в мире, где его производят, второе — гималайский хребет Гиндукуш в Непале.

Пчеловоды живут в небольших деревянных хижинах в горах и добывают мед, как их предки: с дымарями, поднимаясь в горы, где стоят простые ульи.

"В наших нетронутых лесах весной цветет пурпурный рододендрон. Пчелы собирают нектар с этих цветов, и вот так мы получаем этот безумный мед", — рассказывает пасечник Хасан Кутлуата.

Нектар содержит природный токсин, называемый грейанотоксин. Его количество, попадающее в мед, зависит от сезона и других цветов, которыми пировали пчелы, но ложка "безумного меда" может дать эффект. А если съесть целую банку, то сладкоежка может оказаться в больнице.

Пурпурный рододендрон из-за которого мед становится "безумным" Фото: Wikipedia

На протяжении тысячелетий деликатес использовался в народной медицине, ложка принималась ежедневно для снижения кровяного давления или использовалась в качестве сексуального стимулятора. Сегодня этот потенциально опасный деликатес продается по высокой цене.

Кутлуата осторожно извлекает соты из улья с помощью ножа. Когда он собирает их в ведро, липкий и сладкий мед капает с пчелиных сот.

Deli bal — темно-янтарно-красный, с резким запахом. Есть характерные ощущения, которые говорят о наличии грейанотоксина: травяная горечь лежит в основе сладости меда, а жгучий жар охватывает заднюю часть горла.

Сегодняшний мед имеет все признаки. "Никаких галлюцинаций. Он просто вызывает головокружение, низкое кровяное давление, небольшую лихорадку, тошноту и трудности при ходьбе", — по словам Хасана, достаточно чайной ложки.

Ульи он ставит повыше, чтобы уберечь от медведей, которые просто одержимы деликатесом. У Хасана до сих пор остались шрамы, которые он получил 20 лет назад, когда отбивался от медведя, одурманенного "безумным" медом.

"Боимся мы медведей или нет, нам приходится делать эту работу. Мы продолжим заниматься пчеловодством. Мы сталкиваемся с медведями почти каждый день. Всякий раз, когда мы поднимаемся в горы, мы сталкиваемся с медведем", — говорит он.

Deli bal — это лишь один из видов меда, который выращивает семья. После пурпурного рододендрона цветет белый каштан. После него цветет белый рододендрон.

Летом, если погода не дождливая, пчелы Кутлуаты могут заполнить улей примерно за 20 дней.

"Чем дольше мед остается в улье, тем выше становится его качество", — объясняет пчеловод.

"Безумный" мед когда-то помог побеждать целые армии. В IV веке до нашей эры греческий полководец Ксенофонт писал о солдатах, путешествовавших около Трабзона на побережье Черного моря, которые чрезмерно увлекались сладким лакомством. По его словам, те кто съел немного, были похожи на пьяных, а те кто съел слишком много "казались сумасшедшими или даже, в некоторых случаях, умирающими. Поэтому они лежали там в большом количестве, как будто армия потерпела поражение, и великое уныние преобладало".

Несколько столетий спустя персидская армия превратила безумный мед в оружие и использовала его для поражения римских солдат. Персидскую армию преследовал Помпей Великий и его легионы. В ходе военного гения персы наполнили горшки безумным медом и стратегически разместили их на пути римской армии.

Голодные римляне поделили эту добычу между собой и довольно скоро попали под дезориентирующее воздействие меда. Персы вернулись и, обнаружив, что римляне неспособны сражаться, убили их.

Напомним, ранее ученые выяснили, как долго может храниться мед, который иногда называют "вечным" продуктом. Исследователи рассказали, почему мед может храниться так долго и не портится: похоже, липкий и сладкий нектар обязан невероятным сроком хранения свойствам своих химических веществ. Эксперты отмечают, что сегодня в мире известно о минимум 300 видах меда, которые производят более 20 000 видов медоносных пчел.