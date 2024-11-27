Божевільний мед: як добувають дивний делікатес, що викликає галюцинації (відео)

"Божевільний мед" збирають у горах Качкар у Туреччині. За його "божевільний" інгредієнт відповідає пурпурний рододендрон, з якого бджоли беруть нектар.

У світі чимало дивних делікатесів. Але Туреччина славиться одним із них, так званим "божевільним медом", який добувають із гнізд диких бджіл у горах Качкар. Про це пише CNN.

Делікатесний балделі ( bal означає "мед", а deli означає "божевільний"), має галюциногенний ефект завдяки квіткам пурпурного рододендрона, з яких дикі бджоли збирають нектар. Чорноморський регіон Туреччини є одним із двох місць у світі, де його виробляють, друге — гімалайський хребет Гіндукуш у Непалі.

Бджолярі живуть у невеликих дерев'яних хатинах у горах і добувають мед, як їхні пращури: з димарями, піднімаючись у гори, де стоять прості вулики.

"У наших незайманих лісах навесні цвіте пурпурний рододендрон. Бджоли збирають нектар із цих квітів, і ось так ми отримуємо цей божевільний мед", — розповідає пасічник Хасан Кутлуата.

Нектар містить природний токсин, званий грейанотоксин. Його кількість, що потрапляє до меду, залежить від сезону та інших квітів, якими бенкетували бджоли, але ложка "божевільного меду" може дати ефект. А якщо з'їсти цілу банку, то ласун може опинитися в лікарні.

Пурпурний рододендрон через який мед стає "божевільним" Фото: Wikipedia

Протягом тисячоліть делікатес використовували в народній медицині, ложку приймали щодня для зниження кров'яного тиску або використовували як сексуальний стимулятор. Сьогодні цей потенційно небезпечний делікатес продається за високою ціною.

Кутлуата обережно витягує стільники з вулика за допомогою ножа. Коли він збирає їх у відро, липкий і солодкий мед капає з бджолиних стільників.

Deli bal — темно-бурштиново-червоний, з різким запахом. Є характерні відчуття, які говорять про наявність грейанотоксину: трав'яна гіркота лежить в основі солодкості меду, а пекучий жар охоплює задню частину горла.

Сьогоднішній мед має всі ознаки. "Жодних галюцинацій. Він просто викликає запаморочення, низький кров'яний тиск, невелику лихоманку, нудоту і труднощі під час ходьби", — за словами Хасана, достатньо чайної ложки.

Вулики він ставить вище, щоб уберегти від ведмедів, які просто одержимі делікатесом. У Хасана досі залишилися шрами, які він отримав 20 років тому, коли відбивався від ведмедя, одурманеного "божевільним" медом.

"Боїмося ми ведмедів чи ні, нам доводиться робити цю роботу. Ми продовжимо займатися бджільництвом. Ми стикаємося з ведмедями майже щодня. Щоразу, коли ми піднімаємося в гори, ми стикаємося з ведмедем", — каже він.

Deli bal — це лише один із видів меду, який вирощує родина. Після пурпурного рододендрона цвіте білий каштан. Після нього цвіте білий рододендрон.

Влітку, якщо погода не дощова, бджоли Кутлуати можуть заповнити вулик приблизно за 20 днів.

"Що довше мед залишається у вулику, то вищою стає його якість", — пояснює бджоляр.

"Божевільний" мед колись допоміг перемагати цілі армії. У IV столітті до нашої ери грецький полководець Ксенофонт писав про солдатів, які мандрували біля Трабзону на узбережжі Чорного моря, які надмірно захоплювалися солодкими ласощами. За його словами, ті, хто з'їв небагато, були схожі на п'яних, а ті, хто з'їв надто багато, "здавалися божевільними або навіть, у деяких випадках, вмираючими. Тому вони лежали там у великій кількості, наче армія зазнала поразки, і великий смуток переважав".

Кілька століть потому перська армія перетворила божевільний мед на зброю і використовувала його для ураження римських солдатів. Перську армію переслідував Помпей Великий і його легіони. Під час військового генія перси наповнили горщики божевільним медом і стратегічно розмістили їх на шляху римської армії.

Голодні римляни поділили цю здобич між собою і досить скоро потрапили під дезорієнтуючий вплив меду. Перси повернулися і, виявивши, що римляни нездатні битися, вбили їх.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, як довго може зберігатися мед, який іноді називають "вічним" продуктом. Дослідники розповіли, чому мед може зберігатися так довго і не псується: схоже, липкий і солодкий нектар зобов'язаний неймовірним терміном зберігання властивостям своїх хімічних речовин. Експерти зазначають, що сьогодні у світі відомо про щонайменше 300 видів меду, які виробляють понад 20 000 видів медоносних бджіл.